市政會議亮點新聞 全國唯一技職教育科即將現身新北

新北市政府今日市政會議由教育局長龔雅進行專題報告，為推動技職教育，建立一貫化的技職人才培育體系，將全國首創成立技職教育科，預定於今年2月掛牌，特將原隸屬於教育局中等教育科下的技職教育股，獨立新設成為全國唯一的技職教育科，作為本市產學訓整合之窗口，將以創造「脫離代工式的教育」為目標，藉以落實本市積極推動「在地就學」和「打造前瞻技職人才」二項重要政策。

龔雅雯局長表示，本市1997年設立第一所縣立高職--鶯歌工商，招收陶瓷工程科、美術工藝科、廣告設計科、資料處理科與資訊科，各國中透過技藝教育辦理各項職業試探與輔導活動，為本市技職教育的起點，稱為「新北技職1.0」；2013年1月1日起原國私立學校改隸本市，設有專業群科學校達24所，每年提供超過2萬5,000個就學機會，本局更以5年18億經費挹注「高中職旗艦計畫」，充實各項軟硬體資源打造優質技職教育環境。2015年更率全國之先推出「Career and Future-新北市打造前瞻技職人才培育計畫」，將技職教育延伸至國小高年級階段，稱為「新北技職2.0」；今(2017)年將首創全國唯一之技職教育科，推動「新北技職3.0」，強化「職業試探教育」、「職業準備教育」、「職業繼續教育」三階段之相關政策作為，以實踐本市技職教育藍圖。

在「職業試探階段」，「新北技職3.0」重視從職涯認識到技藝接軌歷程的普及與陪伴，將持續發展本市獨有「職業試探暨體驗教育課程架構」之教師手冊與職業指南；將透過國中生活科技教室整建，導入創客教育模組與創發課程，並建立每生專有之雲端學習履歷。在「職業準備階段」，強調學用合一精神，引導學生創新創發能力並與就業接軌，其具體作為包含發展三創實驗課程，落實推動人才培育中心，重視青年師傅與青年創業議題，深耕新住民二代技職南向企業見習政策。在「職業試探繼續階段」，關注職涯導向的概念，職能對應與跨域增能，未來將因應產業特殊及市場缺工進行訂單式人才培育，訂定各群科與企業職種職能資歷對照表，結合學習履歷進行動態式就業媒合，結合勞工局、經發局等各局處現有之職業培能平台(例：職訓中心、勞工大學、產經大學)，因應分析就業趨勢成立回流中心，開設跨領域學程。此外，今年2月，新北市立將改制樟樹國中成為樟樹國際實創高級中等學校，將結合「實驗教育」與「技職教育」新思維，打破傳統職業學校人才培育的框架，成為落實「新北技職3.0」政策之重要據點及典範，不僅在校內提供跨領域課程的選擇，並導入大量優質業師協同教學，學生在學期間可累積多元的職場實習經驗，畢業即具有就業的能力，幫助學生在學習過程中，找到專長和目標，培育符合時代需求的技職人才。此外，該校將透過獨創之「職業試探暨體驗模式」，先行提供學生試探自我興趣和能力取向，引導學生適性選擇，並以多元能力培育為導向，結合國際教育、創新實踐、跨科技能及美學倫理等創新課程設計，創新技職人才培育模式。