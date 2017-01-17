富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金 2月8日募集

為使投資人全面掌握新經濟趨勢的投資機會，在長期核心資產配置之外，也能建置短期多空交易策略，富邦投信繼NASDAQ-100 的原股ETF（股票簡稱：FB NASDAQ；股票代號：00662）後，將於2月8日起展開槓桿反向型的「富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金」募集，每單位發行價格20元，募集期間最低申購金額為新台幣2萬元。

富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金屬於槓桿反向ETF，提供投資人多空雙向操作的工具。旗下包括兩檔子基金，富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險)主要投資標的為NASDAQ-100期貨、相關ETF或股票；而富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險)主要投資標的為NASDAQ -100期貨空頭部位。

富邦投信量化及指數投資部主管廖崇文表示，富邦投信先前已推出NASDAQ-100原股ETF，NASDAQ-100指數權重前幾大的個股，皆是全球具領導地位的科技公司，這些公司不但有高獲利性外，也握有充足的研發資金與人才，未來不論是要做內部的研發支出、或外部的併購需求皆能滿足，能為公司帶來更多增長動能，上述皆顯示NASDAQ-100指數的成分股是未來創新科技的主要動力，因此NASDAQ-100原股ETF非常適合投資人長期持有，掌握未來科技所帶來的利潤與成長。此次再推出適合短期多元策略交易的NASDAQ-100 槓桿反向ETF，掌握新經濟投資契機，更能游刃有餘。