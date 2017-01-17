臺灣企銀：中小企業融資諮詢服務專區擴大服務

為了加速產業升級轉型，新政府提出了包括綠能、智慧機械、國防產業、生技醫藥及亞洲矽谷等五大創新產業，再加上循環經濟及新農業，形成五加二創新產業，展現了加速台灣產業脫胎換骨的企圖心。另為推動新南向政策，政府也於105年9月間推出「新南向政策推動計畫」，從「經貿合作」、「人才交流」、「資源共享」、與「區域鏈結」四大面向著手，期望與東協10國、南亞6國及紐澳等國家，創造互利共贏的新合作模式，建立「經濟共同體意識」。

臺灣企銀早期即成立「融資服務窗口」，但單以融資服務為主，本次為力挺「創新經濟五加二」及「新南向政策」，於全省125家分行，特別設置「中小企業融資諮詢服務專區」，就是將服務中小企業的功能擴大，因為政府機關擁有很多資源，但中小企業不知道善加利用，該行為中小企業專業銀行，憑藉分行的廣大通路優勢，肩負起傳遞政府相關單位的各項政策與資訊，為中小企業提供有利的諮詢平台，共同創造三贏局面：

第一贏：對政府而言，將政府資源有效傳遞，讓企業對政府政策有感。

第二贏：對中小企業而言，可透過該行諮詢平台，善用各項政府資源，創造營運佳績。

第三贏：對臺灣企銀而言，落實執行政府政策，提高中小企業專業銀行形象，加深企業主對該行信賴感，擴大服務中小企業群。

106年1月16日臺灣企銀全台125家分行，同步成立『中小企業融資諮詢服務專區』其中118家分行設置簡易型專區，另於營業部及南京東路、中和、竹北、台中、台南、苓雅等七個營業單位設為旗艦專區，並由營業部代表揭幕儀式。是日上午10時30分由該行朱董事長潤逢主持，並在經濟部中小企業處蘇副處長文玲、中小企業信用保證基金蕭總經理善言、中國輸出入銀行廖副總經理政聰、台灣中小企業聯合輔導基金會楊總經理益成、中華民國對外貿易發展協會陳副主任廣哲及中華民國全國青年創業總會陳副秘書長麗華見證下，隆重舉行揭幕儀式，展示該行力挺政府政策及服務中小企業的具體作為。