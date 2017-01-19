想飛嗎？ 「飛天車」原型機年底完成

(台灣英文新聞/綜合外電報導) 講到空中巴士(Airbus)公司，想到的大概是豪華客機，但是你知道嗎？空中巴士正在努力要讓科幻電影中的飛天車成為現實，而且最快年底前就可以看到飛天車的雛形。

Airbus執行長湯姆·恩德斯(Tom Enders)於16日在慕尼黑的DLD數位會議上表示，人類在過去100年努力將交通工具地下化，現在更將讓交通工具進一步革新，將其帶往空中，宣示了空中巴士公司將開始開發飛天車的藍圖。

去(2016)年，空中巴士設立了特別的〈都市空中移動〉(Urban Air Mobility)專案小組，提出全新的交通概念，希望開發出一種近似直升機的小型運輸車輛，並得以藉此運輸多名乘客，避開都市上下班尖峰時期的交通壅塞。

恩德斯說，公司嚴肅看待這個計畫，且將其視為優先，已經進入實驗階段，最後的成品可能會近似於叫車平台，讓乘客得以利用手機app共乘，除了藉由立體空域降低城市基礎建設成本外，也希望利用清淨能源的飛天車，能成為綠能交通的新代表。

身為全世界最大的直升機生產商，空中巴士公司希望把自動駕駛、人工智慧等最新科技應用在飛天車領域，藉由尖端科技的投入來刺激領域飛速發展。

雖然公司發言人拒絕說明空中巴士在這個領域已經有多少進展，恩德斯明確告訴外界他們公司將會投入多少資源，因為他認為這個領域將會是科技界的新星，如果空中巴士不儘快涉足，就會被市場排除在外。

看來，飛行汽車的出現，指日可待。