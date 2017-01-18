不接受「半會員」 英國脫歐三月啟動

英國公投決定脫歐後，其實各國都在觀察英國是否會真的脫歐，尤其是歐盟，先是在公投結果出來時，斬釘截鐵地告訴英國會因為退出，經濟受到毀滅打擊，卻一邊又跟英國伸出橄欖枝，欲保全英國繼續在歐盟單一市場貿易內的可能性。

英國也算是有點自知之明，現任首相德蕾莎·梅伊(Theresa May)在發表英國脫歐的演說時，明確的指出，只要英國決定要離開歐盟，就絕對會斷的一乾二凈，不接受任何「半會員」的形式。

梅伊也提出保證，歡迎歐洲各國繼續與英國進行貿易，也承諾英國將會繼續擔任值得信任的盟友及貿易夥伴，不過各國必須意識到英國將不再具有歐盟會員國的任何身份，在未來以平等、實質的關係繼續互動。

這次的首相發言似乎代表著英國已經做好撤出歐盟單一市場的準備。

首相辦公室透露，英國與歐盟的談判仍然在持續，且英國已經提出12項談判目標，雖然政府並沒有釋出夠多關於脫歐進程的細節，幾乎可以確定英國脫歐的談判在今年三月就會全面啟動。

英國身為世界重要的貿易大國之一，全世界都想知道在英國退出歐盟後，該如何處理與歐盟單一市場的貿易協定，歐盟也警告英國不能把談判當成自助餐，一邊排斥歐盟接納外來人口的政策，一邊還想獲得單一市場的利益，因此在英國決定把「踢出」外來移民視為優先的情況下，單一市場改變的問題也開始浮上檯面。

工黨影子內閣的Keir Starmer議員指出，對英國最好的方式就是留在關稅同盟的單一市場內，接受歐盟關於移動自由的條款也是對英國有利的談判位置，工黨支持英國留在歐盟單一市場內以保持貿易優勢。

梅伊指出，英國國民在公投時已經明確表達他們的意見，希望可以退出歐盟，談判在完備後就會啟動，希望能將公投後英國內部的不團結、分歧一起畫上句點。