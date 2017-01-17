警告：固齒器「蘇菲長頸鹿」恐內藏滿滿的黴菌

（台灣英文新聞／綜合外電報導）從法國崛起，風靡全世界的「蘇菲長頸鹿」近日被一位牙科醫師發現，內藏了滿滿的黴菌，他將照片上傳到網路後引起一陣喧然大波，結果大家才發現早已有其他媽媽分享了相同經歷。

法國的Vulli「蘇菲長頸鹿」(Sophie the Giraffe)自1961年5月25日生產出了第一支後，從此風靡法國，甚至席捲美國後再到亞洲，變成全世界每個寶寶人手一支的寵兒，56年以來地位屹立不搖。

「蘇菲長頸鹿」其實是一個嬰兒固齒器，可以舒緩寶寶長牙時的不舒服，緩和寶寶的哭鬧! 原料標榜採用100%全天然橡膠即可食用顏料。不過也是因為材質的關係，清洗方式諸多限制，例如不行使用消毒鍋、消毒液消毒，另外怕水跑進洞裡，連水洗都不行，僅能用乾淨濕布擦拭。孩子每天放進嘴裡咬不停玩具卻不行使用高溫或是消毒液消毒，做爸媽的你會安心嗎？

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身為一位牙科醫師，Dana Chianese每天都以專業角度推薦爸媽們適合寶寶的固齒器，其中也包含了他兩個兒子的最愛「蘇菲長頸鹿」，一個月前他聞到從「蘇菲」的氣孔上飄來的陣陣霉味，在好奇心驅使之下他剪開了「蘇菲」，醜陋的現實就此赤裸裸呈現在他眼前─裡面都是滿滿的黴菌。

另外，還有兩位媽媽分別在Amazon和What to Expect上分享他們的相同經驗，其中一位媽媽表示，她看到報導說有名嬰兒在咬「蘇菲」時，被細長的鹿腳，卡進喉嚨噎到，差點窒息。由於他家的寶寶也最愛咬鹿腳，為避免同樣情況發生，她決定把鹿腳剪短些，一剪開發現裡面佈滿的黑黑的黴菌。

兒科醫師表示，我們的生活環境中多多少少有黴菌的存在，但如果家中寶寶出現咳嗽和眼睛搔癢等症狀，爸媽們就得當心寶寶是不是對黴菌過敏。

醫師建議，如果每天都在玩的玩具，每週至少要清洗一次，而最佳清洗玩具的方式為徹底清洗和乾燥。將玩具在熱水中清洗後，務必徹底乾燥，因為潮濕的環境容易滋生細菌和黴菌。

「蘇菲長頸鹿」固齒器的製造商也做出以下回應：

「蘇菲長頸鹿」採用100%全天然橡膠製成，因此在清潔上必須更小心謹慎才不會損害其材質，如包裝說明所示，只可用溼布清洗表面，強烈不建議將「蘇菲長頸鹿」浸在水裡清洗，以避免水經由氣孔跑進內部。由於尚未與兩位消費者聯繫，我們無法光從照片去判斷其發霉原因。最後，製造商也再次強調55年來他們對產品品質的堅持，特別注重於商品的品質及材料，確保寶寶用的東西都是安全的。