川普批歐盟難民政策 法前總理：宣戰行為

（台灣英文新聞/台北報導）隨著川普上任的日子一步步接近，他在國際版面上曝光的程度也開始越來越高，而他似乎又很喜歡給其他國家「忠告」，只是並不是所有國家都領情，不只德國頗有微詞，法國前總理更是認為川普有點「管太多了」。

川普對外來移民排斥的態度眾所週知，不過他近日不止公開批評梅克爾接納難民的政策是「災難性的錯誤」，還威脅德國，如果車商堅持把工廠開在墨西哥，美國將會對德國課徵高達35%的懲罰性關稅，引發歐洲領袖抗議。

在一次與英、法媒體的訪談中，川普更是直指，歐盟已經成為「德國的工具」。

不過，梅克爾也算沈得住氣，當仍在擔任美國國務卿的凱瑞(John Kerry)質疑川普的評論，要求即將成為美國總統的川普不要明目張膽干涉他國政治時，梅克爾僅是委婉的表示，歐盟可以管得好自己內部事務，要川普不用替歐盟擔心。

然而，川普的發言雖然在德國引發一陣不滿的浪潮，德國人並沒有表現出太多訝異的情緒，而相較於其他國家在安排與新總統的會面，梅克爾並不急，直到今(17)日都還沒傳出任何一項，這位受到高度支持的總理將與川普見面的消息。

儘管2015年美、德關係曾因為中情局駭入梅克爾手機的事件曝光而受到影響，歐巴馬8年的任期中，算是與德國建立了良好的關係，也曾公開支持德國接納超過80萬難民的政策，這層堅定的連結是否會因為川普上任而受到影響，國際社會還在觀望。

法國怎麼想？

相較於梅克爾的保守，從二戰戴高樂擔任總統以來，就喜歡跟美國對著幹的法國就沒有這麼客氣了。

除了很欣賞川普的法國極右派領袖勒龐(Marine Le Pen)外，許多法國政治人物都表達了對川普評論的不以為然，總統歐蘭德在一次演講中指出，歐盟的內部事務不需要「外人」對其比手畫腳，前法國總理曼紐爾·瓦爾(Manuel Valls)則更進一步表示，川普的行為「形同向歐盟宣戰」。

同時，川普也在一次的發言中說，「北大西洋公約組織(NATO)很沒用，考慮廢除」，這個決定將嚴重動搖這個跨大西洋的軍事合作組織，嚴重影響美國長久以來與歐洲保持緊密連結的關係。

川普將在週五上任，他的推特帳號卻不斷生產具有爭議性的推文，讓外界呼籲他儘速封閉這個發聲途徑，然而，當川普表示將延續這類吸引目光的行為時，國際秩序似乎仍處於紛擾的局面。