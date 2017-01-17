12種檸檬狀態教你分辨乳癌前兆

（台灣英文新聞/台北報導）多數女性知道乳癌的前兆是什麼，但要自我檢測乳房異常卻不容易，到底乳癌的徵兆是什麼？用看的能感覺出來嗎？

發起「Know Your Lemons」活動的年輕設計師Corrine Beaumont也有同樣困擾，她的兩位祖母都因乳癌去世，但她發現有關乳癌前兆的資訊卻很少，於是想了一個辦法。

她用檸檬模擬乳房狀態，用簡單、視覺化的方式讓民眾清楚知道，若有乳癌，感覺起來和看起來分別是什麼感受，她用雞蛋盒裝了12顆檸檬，用以比喻乳癌前兆，讓民眾感覺更為親切、也較不抗拒。

依照圖片上下兩排，由左至右共12種徵兆提醒民眾注意自己的身體健康，這12種徵兆依序為：

乳房皮膚變厚 乳房凹陷：這是由於癌細胞被乳房組織綁住，所以往內推 皮膚糜爛如破皮或有傷口 乳房發熱或變紅 出現分泌物，可能是血漬、褐色或透明色 皮膚出現坑坑疤疤的凹點，類似小漣漪那種皺紋 肉眼可以分辨的厚腫塊：這是乳房組織增厚造成 靜脈曲張或血管腫大：有可能是癌細胞阻塞血管的徵兆 乳頭內陷 形狀或大小改變 橘皮皮膚：皮膚會產生橘皮顏色和表面坑洞的變化 肉眼看不見的腫塊：通常感覺堅硬且不會移動，外觀不易察覺

Corrine說，「有些病患不願意討論乳癌症狀，或不願觀察自己的乳房，因為覺得自己不像正常人」

儘管這項活動在2003年就發起，但今年因為聖地牙哥的一名患者薛哲(Erin Smith Chieze)在臉書上發布這張圖片而廣為流傳，薛哲寫道，「去(2015)年12月，我看到有凹陷，就像這些圖片中的一種情況。我隨即知道，自己罹患乳癌。我嘗試找出腫瘤，但我的腫瘤屬於不易察覺」，5天後被診斷出乳癌，並且已是第4期。

她非常感謝這張圖片給她的提醒，她表示，她知道乳癌的徵兆，也知道要自我檢測，但這張圖片幫她更真實對照自己的身體、有圖片可依循，「大眾需要的是更多真實的資訊，而不總是可愛的愛心提醒你要注意身體健康。」

許多人也認為，比起一大堆冗長的文字，透過色彩鮮明、清晰的圖片，資訊更不容易失焦。

慈善團體「乳癌照護」(Breast Cancer Care)最近針對1,000名女性所做的調查，約有三分之一女性不會定期檢查自己乳房是否產生異狀，但約有96%女性知道若有硬塊就是不正常，但超過四分之一女性不知道乳頭內陷也是徵兆之一。

倫敦大學學院教授Jayant Vaidya說，當手臂抬起或身體向前傾時，若乳房會出現凹陷或平坦，就是一項很重要的早期徵兆，而且肉眼可見；血管腫脹或發炎紅腫是較不常見的症狀；皮膚坑坑洞洞像橘皮或有大型腫塊，則是較前期的徵兆。

他認為，用檸檬來比喻乳房狀態是很有趣的方式，容易吸引民眾對這項議題的重視，民眾也會更清楚記得這些徵兆。