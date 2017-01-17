濾掛咖啡恐致癌 食藥署：謠言

（台灣英文新聞／台北綜合報導）去年起網路瘋傳濾掛式咖啡的濾袋加了「濕強劑」，碰到咖啡油脂恐溶致癌物，引發爭議，讓許多愛喝咖啡的民眾擔心濾掛式咖啡的安全性，食藥署已對此進行研究。

根據食藥署回應，濕強劑的成分屬於合成樹脂，使用於造紙過程中，用來增強紙類在濕潤狀態下的強度，避免紙張遭水沖毀。可能使用的成分包含尿素甲醛樹脂、三聚氰胺甲醛樹脂及聚醯胺-聚胺-環氧氯丙烷基樹脂等，其中又以後者最常被使用。由於其結構中所含的環氧氯丙烷，可能會水解出微量的致癌物「3-單氯丙二醇」，因而引發民眾對濾掛式咖啡的安全疑慮。

食藥署實際將市售的10件濾掛咖啡用的濾袋進行材質鑑別檢測，結果發現這些濾袋都是由聚丙烯（PP）與聚對苯二甲酸乙二酯（PET）或低密度聚乙烯（LDPE）所製成的不織布材質，而非紙類製品。

對於民眾擔心咖啡濾袋是否含有致癌物「3-單氯丙二醇」進行測試結果亦顯示，10件濾袋檢體都沒有檢出3-單氯丙二醇。另依我國「食品器具容器包裝衛生標準」進行材質試驗及溶出試驗，包括鉛、鎘、塑化劑及蒸發殘渣等項目，檢驗結果均符合該衛生標準的規定。

食藥署表示，由於濾掛式咖啡的不織布材質本身就有強韌的特性，在製程中並不需要添加濕強劑，民眾可以安心飲用。