簡又新專欄─22歲荷蘭少年發起全球最大海洋清潔計畫

（台灣英文新聞/台北報導）海洋垃圾的污染，是目前地球最大的問題之一，海洋累積的龐大垃圾量，直接影響到海洋生態和整個環境鏈，可說是地球上最大的垃圾場。有鑒於此，一位22歲的荷蘭年輕人致力發起全球最大的海洋清潔計畫。

計畫發起人是22歲的史拉特(Boyan Slat)，16歲時他到希臘潛水時，發現希臘海洋裡到處都是無法分解的塑膠袋與垃圾，深感痛心，便有了海洋清潔計畫的念頭。

史拉特的想法是，與其像傳統方式開著漁船到處找垃圾，不如利用海流和風的力量匯集「太平洋垃圾帶」的垃圾，並建造大型漁網集中漂浮垃圾，定期利用船隻清運。於是他便開始拍攝影音向大眾傳遞他的理念，透過網路集資募款，竟在短短15天募到600萬元，並成立了一個60人團隊。

這樣的理念在全球各地廣受好評，吸引了許多人共襄盛舉。史拉特甚至在2014年獲頒聯合國的環保獎章。

為了處理小型塑膠垃圾構成的「太平洋垃圾帶」(面積約為台灣的十幾倍之大)，需要建造一個大型、約200公里的漁網以進行海上作業，了解到個人力量的不足，他更尋求美國科學機構的合作，透過飛機上空照捕捉垃圾所在及流向，以及了解太平洋垃圾帶的漩渦資訊，如此能更有效率掌握垃圾流向。

據《天下雜誌》報導，美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)十分樂見各界對太平洋污染問題的關注，但也警告道，海洋清理計畫所使用的技術仍處於初期，可能還有許多問題有待解決，例如它無法處理海面之下的垃圾，也可能會傷害海洋生態。

聯合國環境計畫署(UNEP)首席科學家麥格雷德(Jacqueline McGlade)指出，海洋清理計畫目前僅進行了小規模的測試，但漁網也確實能承受風吹和海浪的侵襲，或許無法在開放式的大海上使用，但在歐洲周圍會非常有效果。

當然這還只是個開始，也有許多環保專家和海洋學家對此產生質疑，不過計畫仍在發展中，只要大家有決心共襄盛舉，就有希望能解決地球最大的問題之一：海洋垃圾。

蔡佳穎／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。