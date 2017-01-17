北市抽驗年節食品 金針二氧化硫超標3倍

（台灣英文新聞／台北報導）

臺北市政府衛生局昨（16）日公布年節食品檢驗結果，共計抽驗脫水蔬果、即食豆製品、糖果和果凍等共200食品，共計4件品質不符合規定，包含2件金針二氧化硫超標、1件木耳和葡萄乾皆農藥超標。

衛生局表示，本次重點檢驗項目為防腐劑、漂白劑、調味劑、著色劑、黃麴毒素、亞硝酸鹽、殘留農藥、重金屬等，不符合規定之食品為萬華區萬順行和士林區豪光回田實業所販售的「金針」被檢出漂白劑二氧化硫超量，其中豪光回田實業的金針被檢出二氧化硫12.64g/kg，為標準值3倍；大同區可誠貿易販售的「木耳」及北投鑫順發商行「葡萄乾」分別檢出殘留農藥殺蟲劑「陶斯松」0.12ppm及「因得克」0.04ppm。

衛生局表示，所有不符規定之產品皆已通知販售商及進貨端業者立即下架。來源為外縣市者，已移請所轄縣市衛生局辦理

漂白劑「二氧化硫」若食入過量可能會造成呼吸困難、腹瀉、嘔吐等症狀，尤其是氣喘病的患者，食用含有超量亞硫酸鹽的食物，可能會產生不同程度之過敏反應，引發哮喘與呼吸困難。

「陶斯松」能經由呼吸、皮膚接觸及飲食而進入人體，會引起頭暈、疲勞、流鼻涕、眼睛及唾液分泌多、噁心、腸激躁、盜汗…等症狀。

「因得克」於動物試驗則顯示，可透過代謝自尿液及糞便排出體外，幾乎不會蓄積在體內。

衛生局提醒，金針經浸泡處理後可去除大部分殘留之二氧化硫，建議消費者在烹調金針前，先把乾製金針以水浸泡，將其扭乾並重複步驟2~3次，即可將二氧化硫殘留去除約70%，若開蓋煮沸約3分鐘，使二氧化硫揮發，即可去除90%以上殘留量。

食用或烹調蔬果前，先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10-20分鐘，再以流動的自來水沖洗2至3遍，可有助於去除殘餘的農藥。

於選購年節應景產品，應選擇包裝完整、標示清楚之食品較有保障，另建議勿過量食用加工食品，並搭配足量水分的攝取，多食當季新鮮蔬果，以維護健康。