不只迪化街 台北8大年貨街、上百家優惠折扣等你拿！

（台灣英文新聞/台北報導）農曆年節快到了，台北人多數會前往迪化街採購年貨，但其實台北共有8大年貨大街，遍布台北各大商圈，讓你在採購年貨時，也能感受台北古城濃濃的年節氛圍。

台北共有八大年貨街，享譽全台的迪化街、華陰街年貨街大多開辦至除夕前一日26日，還包括後火車站商圈、沅陵街商圈和榮濱商圈；而展示青少年活力與擁有「女人街」美名的四平商圈則營業到年節後；號稱台北之胃、充滿濃濃台灣味小吃的寧夏商圈則營業至2月12日。

台北市商業處規劃台北地下街、後車站商圈、華陰街商圈、沅陵街商圈 、迪化街、寧夏商圈、榮濱商圈和四平街商圈八處年貨商圈，以商家種類豐富的台北地下街為起點，步出台北車站後站後，可在服飾、配件、皮製品齊全的後車站、華陰街商圈購置新裝，往一旁沅陵街買雙新鞋。

再稍往北走則是集年味大成的迪化街，有豐富的熟食、零食、生活雜貨攤販和南北貨，逛累了就到寧夏商圈大啖雞蛋蚵仔煎等美食，置身大稻埕歷史街區，伴隨著攤商、工讀生的熱情招呼和叫賣聲，這樣繁榮景象正是台北一年一度最盛大的年貨大街。

而八大年貨街中，四平街商圈和榮濱商圈位於中山區，兩者的年貨街風格都與西區的年貨街有所不同，四平街商圈以「陽光、女人、四平街」為行銷口號，專售女性服飾、珠寶等，踩街同時可於周邊林立的咖啡店歇腳享受清閒；榮濱商圈則因旁邊就是魚類市場與濱江果菜市場，專門供應各類生鮮和年菜採買。

配合市政府西區振興計畫，大稻埕創意街區發展協會去年由民間主動創立，今年首度參與年貨大街，結合近三年來在大稻埕蓬勃發展的文創事業，從13日開始到除夕前，發起一連串年貨大街系列活動，包含大稻程故事工坊、週末懷舊服飾體驗、手寫春聯、歌舞大稻埕等活動，結合在地文化與產業特色，發起美食店家再造，邀集民眾到大稻埕感受老巷弄文化與年節氣氛。

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