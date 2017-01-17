土耳其獲機墜毀吉爾吉斯 疑人為疏失致37死

（台灣英文新聞/綜合外電報導）一架由香港飛往吉爾吉斯的土耳其ACT Airlines貨機，當地時間16日上午降落時發生意外，整架飛機墜入吉爾吉斯首都比斯凱克(Bishkek)南方主要機場附近的住宅區，半個村莊至少43棟房屋受損、造成至少37人死亡，多數死者為慘遭飛來橫禍波及的住宅區居民。

失事的波音747貨機原定由香港飛往土耳其伊斯坦堡，中途於吉爾吉斯比斯凱克的瑪納斯國際機場停留。不料貨機上午7時許在濃霧中試圖降落時，不幸墜落於離機場約兩公里的人口密集村落，已知機上4名機師和技師皆罹難。

吉國當局緊急出動上千人進行救援，貨機機身嚴重斷裂，機鼻直插入村莊的磚造平房中，居民羅薩哈諾娃表示，貨機「就墜落在我們的家園上」，當時多數村民尚在睡夢中，「我姊姊的家幾乎全毀，還好她和家人都倖存」。

吉國政府表示，空難造成至少37死，包含5名兒童，另有15人正在醫院搶救中。

當局初步調查事故原因，可能與機師人為失誤有關，由於飛機降落當時有濃霧發生，但氣候狀況並不十分糟糕，現場找到其中一位機師的對話紀錄。ACT Airlines稱飛機並無機械故障。



吉國緊急部門發言人什利波娃坦言：「遇難人數快速增加」，不排除死傷數字還會上升。官方已展開大規模搜救行動。