〈時評〉川普對中談判策略



再過幾天，美國新任總統川普即將走馬上任，對於中國的態度，由恐嚇到和緩，由強硬變成柔軟，這是很務實的拓展談判空間舉措，夾在美中的台灣，可得要更小心翼翼、步步為營。



以川普的個性，可能真的不太喜歡中國大陸，但他畢竟是商人出身，就算再討厭競爭對手，在無法完全擊垮敵人前，還是得衡量自身利益，避免遭到反噬，得不償失。



因此，川普日前與蔡英文總統通了一次越洋電話，不惜觸犯中共之怒，甚至在後來接受電視台專訪時，除了不要中國指揮他這件事情外，還強調他不知為何要遵守「一個中國」政策。



但隨著離正式就職日愈來愈近，川普開始修正相關談話內容，他前幾天接受華爾街日報專訪時，還說一中政策須再協商。



這些態度的轉變，從川普的幕僚團隊，也可看出端倪。像川普提名的準國務卿提勒森，在任命聽證會上，除了批評中國是不可靠的合作夥伴外，在對台關係上，重提雷根時期的對台六項保證，以及台灣關係法，而不是中國最重視的美中三公報。



但在另一場聽證會上，準國防部長馬提斯，卻又重申一法三公報，亦即台灣關係法和美中三公報的一中政策，是美國政府的一貫主張。



台灣當然可以阿Q認為，美國準政府官員口徑不一致，甚至有些人對台灣較為友善；但其實應把這些說法的差距，視為川普政府的兩手策略，一方面透過這些訊息，打探中國的底線，同時恫嚇中共接下來美方可能出現的改變，但另一方面，則是試圖伸出友誼之手，為未來合作創造空間。



不論川普的最後目的為何，在嚴峻的外交挑戰下，台灣已無太多本錢可以揮霍，也無法被動等到川普打出最後底牌；台灣要做的，是預想川普可能轉向之際，美中關係快速加溫之際，該如何取得中間的平衡，並且保有台灣的一席之地。



(作者李平華，資深媒體人）