〈財經主筆室〉中國新金融百花齊放 我科技金融專法還未進立院

今年1月8日，胡潤百富公布2017中國新金融50強榜，其中包括台灣比較熟知的螞蟻金服、餘額寶、百度金融、京東金融外，還有包括蘇寧金融、淘寶眾籌、騰訊理財通、微眾銀行等，中國的科技、家電、互聯網大廠紛紛投入資金發展，包括互聯網保險、互聯網基金、互聯網理財平台與網貸平台都有，細項已經高達15種之多。

中國科技主導的所謂「新金融」公司如雨後春筍一般快速發展，但台灣的金管會上周才邀集50多位金融、科技代表舉行公聽會，希望最快下會期送進立院。當對岸金融科技大爆發「百花齊放」的當下，台灣還在「只聞樓梯響不見人下來」階段，甚至引爆台灣科技業不滿，在管理上還是金融業舊思維恐將扼殺創新，科技業投入科技金融的意願也相對減弱，目前家數仍有限。

就連台灣鴻海集團的郭台銘也在對岸發展互聯網金融，旗下富士康在2015年開始，已經悄悄地在中國設立了6家金融服務公司，為上百家全球電子產業供應鏈提供貸款及其他金融服務，並在中國大陸取得貸款、財務擔保、設備租借等業務所需的經營執照，還有上市計畫，同時今年元月9日，據陸媒報導，富士康旗下鎖定藍領階層的小額貸款平台「富金富」已經上線，先以富士康內部員工為主，待經營上軌道後，也將全面對外開放。

許多陸客來台都不習慣於台灣金融支付、互聯網金融的落後，有些國人開玩笑的辯解，因為台灣小7便利超商太多，街頭轉角好幾家，太方便以致根本不需要上銀行，台灣地理狹小也不需要廣大的互聯網金融，不過就像「 line」免費即時通的創新，讓傳統電信業者「付費簡訊」業務急速消失，網路科技的發展，如果一旦讓存、貸、轉帳、換匯都一指搞定，而且手續費用極低廉至零的時候，人民生活習慣的轉向也是在「彈指之間」。

又例如不走實際通路匯款的網路P2P匯款，可直接在科技公司旗下的全球帳戶做配置移轉，更是全球產業走向國際化一定會遇到的服務項目，科技業想要的服務若傳統金融業無法提供，它們勢必會另尋他路。

台灣以外銷貿易為主的產業特性，未來勢必會遇到愈來愈多來自國際互聯網金融的強烈競爭與搶食客戶。小微經濟時代的來臨，也需要對小企業、個人客戶更多元差異化的創新服務來「聚沙成塔」，如果再以舊思維來以管窺天，打著安全的旗號來做不必要的限制，例如資本額等等，不僅扼殺另一個產業發展的可能，對國內舊金融的轉型也無幫助。

政府應以uber為戒，若在繳稅、公平性、匯率穩定與風險控制有保障的前提下，在新金融管理上，既然已有監理沙盒機制，也不防多多開放創新，我們期盼政府再多傾聽業者的心聲，初期應以重開放優先於重管理。