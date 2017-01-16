期交所加強市場運作安全

考量今(106)年春節假期休市(1月25日至2月1日)長達8日，為因應國際金融市場於國內期貨休市期間可能發生之價格波動，期交所鑒於以往春節假期採行調高保證金之作法，有助於市場運作安全之確保，將於106年春節假期，調高股價指數類契約、黃金類契約及匯率類契約保證金，預計以1月23日之保證金為基礎調高約10%(以臺股期貨而言，現行原始保證金83,000元為例，將調高至92,000元，調幅約10.8%)，以強化期貨市場之風險承受度，維護市場安全。

期交所預計於106年1月23日(調整生效日前一日)公告股價指數類契約、黃金類契約及匯率類契約保證金調整後金額，實施期間為106年1月24日(春節前最後交易日)收盤後生效，預計至2月3日交易時段結束後恢復為調整前1月23日之保證金，例如臺指期貨原始保證金將自調高後之92,000元，調回調整前之83,000元，屆時期交所將另行公告調整後金額。

另提醒交易人注意，106年1月24日為期貨集中交易市場農曆春節前最後交易日，1月25日及1月26日無交易，僅辦理結算交割事宜。106年1月到期之印度50期貨最後結算日為1月25日，該契約於當日辦理結算交割。106年1月第四週到期之小型臺指期貨暨臺指選擇權契約，其最後交易暨結算日因逢1月25日至2月1日無交易，順延至2月2日。

交易人於1月24日收盤後之未沖銷部位應以調高後之原始保證金數額計收，交易人應注意長假期間未沖銷部位之風險及帳戶權益數之變化；期貨商對期貨交易人亦應加強注意並落實風險控管。