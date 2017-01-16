基北區免試入學簡章16日公告181校78,639個招生名額供選擇

106學年度基北區高級中等學校免試入學簡章業於1 06年1月13日通過教育部備查，簡章於今(16)日刊載於基北 區免試入學委員會網站（https://ttk.entry. edu.tw）及三市十二年國民基本教育資源網。

基北區（含共同就學區）各高級中等學校及進修學校共有181所學 校，合計開出78,639個名額，其中分區免試入學計有58, 929個名額，另尚有三市優先免試暨直升入學、技優甄審入學、 產業特殊需求類科優先入學、技術型暨單科型學校獨招、 原住民藝能班獨招及試辦就學區完全免試入學等多元免試入學招生管 道，計有19,710個名額。

新北市政府教育局表示，基北區免試入學超額比序維持105學年度 的「108方案」，分別為志願序（36分）、多元學習表現（ 含均衡學習21分、服務學習15分，合計36分） 及國中教育會考（36分）， 其中國中教育會考各科按等級加標示轉換積分1-7分，寫作測驗1 -6級分轉換積分0.1-1分，總積分108分；另「服務學習時數」採計期間自103學年度上學期至105學年度上學 期止，連續5學期選3學期，每學期完成6小時，可得5分，上限1 5分；非應屆畢(結)業生服務學習時數採計，除上述採計期間外， 亦得選擇國中在學期間前5學期選3學期進行採計。 跨就學區參加基北區免試入學學生（含歸國及外派子女）， 將由基北區免試入學委員會籌組多元學習表現之服務學習暨均衡學習 採計審查小組，進行服務學習時數認證。

新北市政府教育局進一步提醒，106學年度東莞、華東、 上海臺商子女(弟)等三所學校， 其國中部設籍於基北區之應屆畢業生仍與105學年度一樣採集體報 名方式辦理，但非本區國中畢業生（含非學校型態實驗教育學生）、 非本區具同等學力資格者或自大陸地區、 其他國家返國就學學生或前述三所臺商子女(弟)學校國中部非設籍 於本區之學生，欲參加基北區免試入學者，需於106年5月1日（星期一）至5月5日（星期五）上網完成「變更就學區」 的申請程序，經審查獲准後方得參加本區的免試入學。此外， 申請變更就學區的學生及家長必須同時完成多元學習表現成績審查申 請，申請程序詳見基北區免試入學簡章。