小資族有福了!富邦證券1月16日開辦定期定額買股

為了鼓勵中長期投資並吸引年輕族群參與國內資本市場，證券主管機關開放定期定額買股業務，富邦證券為首批開辦業務的券商，於1月16日正式提供服務。 富邦證券表示，投資人只要透過電子交易平台或者臨櫃簽署定期定額買賣有價證券契約書，即可透過富邦交易網站、富邦e01、富邦e點通行動下單系統等電子交易平台進行投資。為了提供中長期穩健報酬且風險較低的投資標的，開辦首波將以ETF為主，每次扣款最小金額為3,000元，一個月可扣款三次，而為了鼓勵小資族投資，即日起提供手續費一折優惠。

因定期定額屬於中長期投資，且投資一籃子股票的風險低於個股，富邦證券資深副總郭永宜表示，考量到定期定額以小資族累積資產或者退休人士需要穩健收益為目標，因此在標的選擇上，首波將以富邦投信系列ETF為主軸（排除槓桿與反向型ETF），並將領先業界推出「五富臨門ETF投資組合計畫」，讓投資人享有以同樣金額同時投資多重標的之優點。

郭永宜表示，ETF乃追蹤指數的商品等同投資一籃子股票，可使投資人避開選股的風險，並直接參與自己看好的市場或產業，對小資族來說，就每月的部分薪資定期定額有恆心的投資ETF，再輔以停利不停扣的操作方式，可說是小資族相當簡便的理財工具。目前富邦證券提供每個月3次的扣款日期，分別為6日、16日及26日，投資人可自行選擇扣款日期及次數，有效將投入的成本平均分攤，富邦證券特別推出定期定額購買ETF手續費一折優惠。

此外，客戶只要在電子交易平台上簽署契約後即可進行投資，相當便捷。富邦證券的電子交易平台在投資界素有口碑，而且獲得國內外諸多獎項的肯定，這次富邦證券將再次發揮電子交易平台的優勢，提供投資人便利的投資管道。