【維多麗亞酒店《羅密歐與茱麗葉》情人節限定浪漫燭光套餐】

情人節是一年一度專屬與另一伴慶祝的節日，維多麗亞酒店特別將莎翁《羅密歐與茱麗葉》經典愛情故事搬上餐桌，精選來自羅密歐與茱麗葉故鄉藏酒，一同享受愛情與美酒交織而成的浪漫！羅密歐與茱麗葉故事背景發生在義大利維洛納(Verona)，維洛納更是義大利重要的葡萄酒產區，包括最經典知名的Soave以及Valpolicella兩款葡萄酒。維多麗亞酒店la FESTA義大利餐廳為義大利官方組織Ospitalita`Italiana認證之正統義大利餐廳，此次西洋情人節特將「莎翁經典愛情故事」呈現給每對戀人，除品味正統義式佳餚美饌外，更引領大家感受故事中的愛戀激昂和戲劇性氛圍。

la FESTA義大利餐廳嚴選維洛納知名Soave白葡萄酒、Valpolicella紅葡萄酒，Soave此名源於拉丁語Suavis，意味和諧、精緻和令人愉快，與la FESTA義大利餐廳希望帶給每位客人充滿節慶歡樂的理念相同。而另一款Valpolicella則是來自義大利葡萄酒最古老的產區之一，此名來自拉丁語Val Polis Cellae，意味著有許多地窖的山谷，因此，Valpolicella具有相當獨特的風味特徵，在世界各地非常受歡迎。

今年情人節，la FESTA義大利餐廳結合羅密歐與茱麗葉的愛情故事以及維多麗亞酒店的浪漫異國氛圍，讓情侶、夫妻一同回歸愛的本質，重溫熱戀的酸甜苦辣！