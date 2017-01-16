2017與你一起走向幸福 「好漾。泰幸福」婚宴專案

2017與你一起走向幸福！華泰大飯店集團旗下華泰王子大飯店及華漾大飯店為了精打細算的新人們推出2017「好漾。泰幸福」婚宴專案，以每桌NT$12,800超值優惠回饋新人，飯店級婚宴菜色搭配全新婚宴形象以及華泰大飯店集團旗下專業婚禮企劃團隊「婚沁」為新人量身打造婚宴。此專案訂席10桌即送1桌，以此類推，超值優惠僅限「好漾。泰幸福」專案，讓新人輕鬆舉辦一場華美婚禮。

「好漾。泰幸福」專案主打2017年以有限預算舉辦浪漫婚禮的新人們，除了有顛覆業界買10桌送1桌的震撼優惠，買20桌即送2桌，以此類推，另可享用飯店級婚宴菜包含鮮鮑、魚翅、佛跳牆等高級菜色，「婚沁團隊」更一手包辦婚禮流程，從婚禮前的顧問諮詢與企劃、到當日的婚宴管家服務、流程掌控與執行等，讓新人輕鬆享受人生中最難忘的一天。飯店級婚宴菜色由總統御廚伍洪成將其擅長的「鮑、參、翅、肚」等頂級料理食材，在傳統中增添創意，打造令嘉賓難以忘懷的美味佳餚。

在華泰大飯店集團旗下中餐廳結婚的新人，可享有全方位的婚禮企劃團隊「婚沁」服務、御廚經典道地菜餚，於華漾大飯店結婚之新人更可使用「金獎」團隊創作的婚宴動畫背板。華泰大飯店集團除了提供更優質的服務，並期許給予每一對新人終身難忘的美好回憶。