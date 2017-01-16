蔡英文勝選周年　袁紅冰致萬言書促反思國策

（台灣英文新聞 施家恩／綜合報導）著名中國流亡作家袁紅冰，15日蔡英文勝選總統周年發表萬言書，袁紅冰左打蔡英文政府的改革力道弱、欠缺「周詳策劃、謀定後動的自信」、「瞻前顧後、進退失踞、...辜負了社會對於深徹改革的殷殷期盼」，右批蔡背棄“國家正常化”，讓「自由台灣永遠活在《中華民國》虛偽憲法下的不正常國家狀態中。」

擁有中國自由派法學家、作家、中國自由文化運動發起人、《自由聖火》網站總編輯等多重身份的袁紅冰，原名袁紅兵，生於內蒙古呼和浩特，曾任教於北京大學法學系，並擔任法律系訴訟法教研室主任，後向澳洲尋求政治庇護，近年積極參與台灣政治評論，主張台灣獨立建國。

在15日的逾萬字評論《敦促蔡英文總統反思國策書》中，袁紅冰下筆之重，可看出其對蔡政府的愛之深，責之切。袁紅冰表示「願作諤諤之士，發錚錚之聲」，要求蔡政府應大刀闊斧改革，不應瞻前顧後，也呼籲蔡勿忘實現“國家正常化＂的理想，並停止採用「黨國一體、威權專制殘跡的《中華民國》國旗、國歌」之政治圖騰。袁甚至將蔡英文拿來與美國總統當選人川普相比，指其未有川普勇於宣示“讓美國重返偉大”的氣勢與熱忱。

袁紅冰文中批評蔡英文的第二項國策戰略失誤，為其過於高捧「維持現狀」，有違選民對其殷殷期望，認為這展現蔡「對內媚俗，對外則向中共強權展示“善意”」，直指「維持現狀能令中共放棄征服自由台灣的意志」之想法過於「天真」。袁表示這樣的軟弱心態，只會讓「讓自由台灣在“大爭之世”顯得渺小」，袁同時盛讚川普，指其將帶領人類「進入“大變大爭之世”」，並確信川普能讓美國的國家意志再次強悍、讓美國重現領導世界的自信與雄心。

袁紅冰文中厲色提醒蔡英文，勿忘中共強權本性「恃強淩弱」，自應為台灣找出「＂大變大爭之世＂中的國家定位」， 勇於推行轉型正義與司法、社會改革，強勢對抗中共的欺侮，拒絕怯懦軟弱，袁也相信台灣在此路上定能獲得國際相助。

袁紅冰文末提出「救時五策」，包括蔡英文以國家元首之名宣示“國家正常化”；立即全面徹底改組執政團隊以實踐政經社會的改革，遏阻社會財富兩極分化，以符合分配正義的要求；對國民黨威權專制時期的反人類罪案進行全面系統清理與審判；組建特別授權的獨立調查委員會，對陳水扁司法迫害案、郭瑤琪司法迫害案等社會廣泛關注的典型案例進行公開調查；最後是徹底摒棄乞盼中共的“善意”，決死保衛自由台灣的獨立主權，保衛人類的自由與和平。