北美鮭魚染絛蟲 專家警告：勿生食

（台灣英文新聞／綜合外電報導）愛生食鮭魚的民眾當心了！美國疾病控制與預防中心警告，在阿拉斯加外海捕撈到的野生鮭魚證實感染絛蟲，原本是只有亞洲的魚類會感染這種寄生蟲，如今美國太平洋岸捕獲的鮭魚也淪陷。

根據CNN報導，刊登在美國疾病管制暨預防中心（CDC） 「新興傳染病期刊」（Emerging Infectious Diseases）的研究報告中指出，研究人員於2013年在阿拉斯加外海捕撈到的64條野生鮭魚中發現寄生蟲，經檢驗後為日本海裂頭絛蟲幼蟲（Japanese broad tapeworm），研究人員推斷北太平洋岸其他種類的鮭魚也可能感染絛蟲，包括粉紅鮭、紅鮭、櫻鮭和狗鮭等四種野生鮭魚。

日本海裂頭條蟲在1986年首度獲認定為人類寄生蟲，亞洲各地歷年傳出約2000起病例，此種寄生蟲原本是只有亞洲的魚類會感染，想不到現在連北美太平洋的魚種也淪陷。

報告指出，喜歡吃生魚或未煮熟魚肉的人，感染這種寄生蟲的風險可能升高，感染這種絛蟲對健康的影響通常不太嚴重，因為這種寄生蟲往往很少引發症狀，有些患者可能只覺得噁心或者腸胃不適，但有些病例可能波及心臟和肝臟。



專家警告，其實要防止感染絛蟲很簡單，只要在捕獲鮭魚後即完全冷凍，或者以高溫烹煮，就可以消滅這種寄生蟲。



大部分的鮭魚運送時通常打包放在冰塊裡，但並未冷凍，因此絛蟲的幼蟲可能在運送過程存活下來，感染不同國家的消費者，例如歐洲、紐西蘭和中國。

阿拉斯加海產市場協會（Alaska Seafood Marketing Institute，ASMI）強調，美國市場上的野生鮭魚大約有90%皆來自阿拉斯加，其中僅有6%是新鮮方式運到其他地區，其餘的都是以冷凍或罐頭方式運往他處。為了杜絕絛蟲，阿拉斯加官方都會要求餐廳業者將野生鮭魚冷凍後才可販賣給消費者，因此消費者莫過於恐慌。