玉山降初雪 明起回暖 周末另一波冷氣團報到

（台灣英文新聞／台北綜合報導）根據氣象專家吳德榮在洩天機教室中表示，今（16）日清晨冷空氣跟昨日差不多強度，北台灣最低溫大約13度左右，明（17）日白天起冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，溫暖的天氣可持續到週四，另一波冷氣團於週五、六(20、21日)南下，氣溫遽降。

根據氣象局表示，受到大陸冷氣團影響，全台氣溫驟降，加上水氣足夠，玉山以及合歡山等高山地區氣溫更是低到零度以下，合歡山昨（15）日晚上11時左右開始下雪，玉山則是在今日清晨4時多下雪，當時氣溫約攝氏零下4度，但下了15分鐘後就停，積雪約0.9公分。

氣象專家吳德榮表示，明(17)日白天起冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，週三天氣回暖，這兩天西半部晴朗穩定、日夜溫差大，東半部仍有零星降雨的機率。

吳德榮說明，週五、六(20、21日)冷空氣南下，氣溫遽降。週(22)日白天冷空氣減弱，氣溫回升。下週一(23日)另一波強度相當的冷空氣，接踵而至。而根據各國最新模擬未來這波的強度，週五(20日)晚至週六(21日)晨氣溫將降至最低，北台灣沿海空曠地區有機會接近10度左右。雖然強冷空氣達到「寒流」的機率比較降低，但強冷空氣將一波波接踵而至，提醒民眾要注意天氣變化、也要做好保暖的措施。