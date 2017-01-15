「德國改變我的人生2次」  殘疾敘利亞移民免費助同鄉人

（台灣英文新聞/台北綜合報導）德國接納外來移民的情況漸漸不樂觀，在2015年他們還接納了89萬移民與難民，但去(2016)年關閉「巴爾幹移民路線」後，難民數量只剩下28萬人，在去年申請庇護的難民中，敘利亞籍就佔了37%的最大宗。

儘管如此，許多敘利亞難民還是渴望到德國尋求新的生活機會，對Anas al-Hakim而言，這裡是他人生的一大轉折，25歲的他說，「德國改變了我人生兩次，一次在2003年，一次在2013年。」

Anas於2013年從敘利亞首都大馬士革移民到柏林，並成立一間非營利組織「Make it German」，免費提供剛抵德國的敘利亞和阿語移民生活上的協助，包括就學和就業機會，這股熱情源於他當年的自身經驗和困境。

身障的他 到德國重獲自由

BBC報導，Anas先天就有顱顏纖維性發育不良，影響到他骨骼的形狀與發育，長大之後情況更為惡化，2003年他第一次到德國進行醫療手術，但當時的脊髓手術導致他終身癱瘓，如今必須靠著輪椅移動。

只能坐在輪椅上的他，儘管有家人和親友的鼓勵，在敘利亞根本無法獨立生活，首都大馬士革沒有殘障設施，限制了他許多自由與機會，隨著敘利亞內戰的惡化，他的生活越加困難，逼不得已只能離開家鄉。

2013年Anas獨自一人搬到德國，在柏林工業大學就讀電腦科學的大學學位，他的家人無法跟隨，他們甚至付不起簽證費和這趟旅程所有開銷。除了經濟困難，初來到德國的Anas還得面對語言和法規障礙，但這些都阻擋不了他，「是德國人的愛陪我度過難關」，Anas說。

他十分欽佩德國文化和工作倫理，Anas說，「不像敘利亞，德國人非常直接，做事也很肯定坦率」，「要生存一定要能行動自如，柏林給了我很多行動上的自由，讓我可以獨立生活。」

於是，肢體障礙不再是一道關卡，他可以靠著輪椅遊走於各大城市之間，每天去學校上學，就和一般人沒什麼兩樣。

他唯一的擔憂只有財務困難。由於敘利亞內戰的情況益加惡劣，他也不想再和父母拿錢，他可以從打工和朋友的救濟度日。

心有同感 在異鄉幫助同鄉人

去年4月，他和一群朋友替阿語移民成立了「Make it German」這個非營利組織，Anas說，「我們的目的就是要建立起新移民和德國社會的橋梁，幫他們順利適應德國生活、融入社會。」

最近他們才剛透過社群媒體組織一場活動，鼓勵敘利亞人捐血，另一方面也可以藉此凝聚敘利亞人的感情，彼此透過Skype分享在德國生活的點滴。

目前這個非營利組織是自給自足，從每日工作所得支付組織的開銷，而為了降低硬體成本，他們主要都在家中上班，但Anas希望他們可以早日有能力租辦公室。

一位敘利亞學生Ashraf感謝「Make it German」給他的建議和協助，「他們提供了所有我需要的資訊，還有許多官方文件。」另一位學生Yusra表示，「Make it German」提供的醫學院申請資訊很有幫助。

Anas已經離家三年多了，「儘管我和家人不住在一起，我每天都想念他們，但我不能回去，儘管我很擔心他們，但我的新生活在這裡。」即使內戰將要結束，Anas還是希望留在德國，他想要完成他的學業，同時用一己之力幫助更多敘利亞人。