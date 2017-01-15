簡又新專欄─2016年低碳經濟發展 經濟發展與減碳脫鉤

PwC資誠聯合會計師事務所於今(2016)年11月份發布「全球低碳經濟報告」，成果竟比大眾預期來得樂觀。去(2015)年全球經濟體的二氧化碳排放量，若用「生產1美元的全球排碳量」來看，共下降2.8%，成效可觀；而以工業和經濟發展來看，2015消耗的能源量也下降1.8%，不僅化石燃料用量減少，更增加了1.7%天然氣、17%風能與23%太陽能。

若全球都朝這樣的速度前進，則有機會達到控制增溫在工業革命前的2度以內，這樣的成果和一般人悲觀想像的差別很大，聯合國目標不再只是淪為口號。

若以碳排放強度「1美元的全球排碳量」估算，2015年碳排放強度第一名為中國，每1美元的碳排放量降低了6.4%，第二名是英國的6.05%、美國的4.7%、南非墨西哥的4.5%，而這樣的統計數據可以看出幾項趨勢。

首先，社會大眾可以不需再懷疑各國的自訂目標是否真實可行，因為這樣的減碳成果著實可觀；其次，傳統認為先進國家因減碳已達飽和，所以可貢獻的減碳幅度不多，但看排名可以發現英國其實仍是全球減碳第二大國；第三則是全球原先都不看好美國的決心，成果卻令人為之驚訝；第四，像南非或墨西哥等開發中國家，其實也在減碳上竭盡義務。

欲檢驗各國減碳口號與行動是否一致，可以看各國在巴黎協定所承諾的自主減碳貢獻，與他們在2015年的成果，如中國當初宣示要減少二氧化碳3%、實際結果卻達到6.4%，美國承諾要減碳4.3%，結果卻達到4.7%，顯見各國確實有在落實其自主減碳貢獻。

其中，較多疑慮的為韓國，韓國當初承諾減碳4.3%，但政府在提出自主貢獻時就受到國內大財團撻伐，抗議政府未與企業進行事前溝通，最後只減了1.4%，澳洲也是原先減碳目標設在4.5%、最後只達到0.5%，因此部分國家減碳的口號與行動實不一致。

而當經濟情況不同，是否也會影響減碳進程？觀察減碳前五名國家的經濟成長，在2015年都仍有不錯表現，中國經濟成長6%、減碳達6.4%，美國經濟成長2.4%、減碳達4.7%，這樣的趨勢呈現出一種新觀念，意即經濟成長與二氧化碳排放其實是可以脫鉤的議題，在經濟持續成長下，對抗減碳的力道依然能有亮麗成果，樂觀來看，未來全球達到聯合國的目標並非不可期待。

中國碳排放強度之所以這麼大，有幾項原因；主因是近年來中國服務業比例增加，製造業比重減低，減少了二氧化碳的排放，第二個原因是中國大量減少使用燃煤，中國用煤2015年減少了1.5%、約2,900萬噸的煤，超過英國全年用煤量，此外，中國再生能源成長快速，中國的太陽能產量在去年增加70%，儘管影響不大，長期而言若能提升太陽能在中國的能源比重，空氣污染與二氧化碳排放狀況將會大幅改善。

英國是全球對抗氣候變遷最快速的國家，1990年到2014年全球排碳第一名的國家就屬英國，減少約28%左右。在燃煤方面，由於英國服務業佔總產業比例將近8成，製造業比例低，二氧化碳排放自然就低，連續第二年減少20%燃煤。

而英國在過去一年變化也很大，再生能源增加快速，發電比例已經大於用煤發電，當台灣還在強調2025年廢核時，他們已經設定2025年停止燃煤。最重要的是，英國對自己的期許是，不僅要做全球減碳的典範，還要外銷減碳技術，帶來最佳的減碳工具。

西班牙與丹麥的減碳成就

丹麥已正式宣布，在2050年全國要100%使用再生能源，禁止汽柴油車在道路行駛，目前的作法是做到全國40%能源來自再生能源，2020年將達到50%、2050年達到100%，這種先進觀念源自於1970年代能源危機時，丹麥感受到國家脆弱性帶來的巨大震撼，因此全力發展再生能源。

尤其丹麥處於良好的風力帶，是全球風力發電的先驅之一。若從再生能源分析，丹麥能源42%來自於風能，今年7月9日和10日，再生能源產生電力甚至佔全國總需求的140%，裝置容量已超越全國需求，這代表朝向100%的使用再生能源機率越來越高。

丹麥的成功之處在於全國對氣象的研究清晰，每天都在觀測近期天氣，預測未來風力與太陽光的強弱，以及早處理不足或過剩的電力；而太陽能或風能結合成區域性電網，發展出智慧區域電網制度，和歐洲電網聯合可以進行電力交易，已十分成功。

西班牙發展再生能源的成績也十分斐然，風能足夠讓2,900萬西班牙住戶全部使用再生能源，目前全國20%能源來自再生能源，去年1月白天的再生能源也達到總發電54%，這些高讓西班牙在符合歐洲「2020年達到20%再生能源用量」的目標上，不成問題。

此外，西班牙風能技術也很優秀，在全球已賣出9,500個風力發電機組，並掌握全球各地的運轉狀況，技術之高讓西班牙邁向100%再生能源的機率很高。

蔡佳穎／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。