美國智庫CSIS唱衰：中國航母「遼寧號」有缺陷 不適高強度作戰

（台灣英文新聞／台北綜合報導）中國唯一的航空母艦「遼寧號」歷經三週訓練任務後已返航，對「遼寧號」這次出海所展現的戰力，美國智庫「戰略暨國際研究中心(CSIS)」認為，目前「遼寧號」存在若干缺陷，導致其還不適合進行「持續、高強度的作戰」。

美國海軍戰爭學院中國國防問題專家艾瑞克森(Andrew Erickson)先前就曾表示過，「隨著中國展示其第一艘航空母艦『遼寧號』，在不久的將來，『遼寧號』將前往執行基本的海上外交任務，而這將帶來巨大的象徵與實質意義。」

而《自由時報》報導，CSIS最新報告就指出，「遼寧號」比排水量十萬噸的美國海軍「尼米茲級(Nimitz)」航艦小得多，且只能搭載24架固定翼飛機，反觀「尼米茲級」則可搭載55架。

此外，儘管「遼寧號」艦上的殲十五多用途戰機性能不錯，被稱為中國版的俄羅斯蘇愷卅三，但J-15仍欠缺諸如美國F-35C等第五代戰機擁有的低可偵測性匿蹤技術。

CSIS還提到，「遼寧號」的蘇聯渦輪蒸氣動力裝置設計不佳且維修不易，很可能將其航速限制在將近廿節(約37公里)，遠低於「尼米茲級」的卅節，意味著其航抵目標的所需時間較久，且在遭威脅時較難以撤離。

此外，「遼寧號」的艦載機係從「滑躍」式甲板起飛，而非美國航艦所用的動力蒸氣彈射器，這使中國艦載機起飛時須耗更多燃料，且酬載也受限。至於在艦上人員及艦載機飛官的經驗上，「遼寧號」同樣遠不如美國航艦。

有鑑於以上缺點，「遼寧號」很可能將限於從事人道救援與救災任務、訓練和外交任務，並為維護北京的領土聲索而在南海巡航。

不過，CSIS認為，「遼寧號」依然「代表提升中國投射海權能力的重要一步」，「其仍可透過種種區域與全球的任務，取得做為一個海軍外交工具的某種政治效能」，象徵其朝向實力更壯大、更具野心的海上戰略決心。