鱈魚香絲、巧克力成份須如實 拒當年貨冤大頭！

（台灣英文新聞/台北報導）台北迪化街「2017華人年味在臺北」活動已於13日熱鬧開跑，臺北市政府衛生局首日動員15名稽查人員於迪化年貨大街現場進行食品衛生及食品標示稽查與輔導，以提供民眾衛生安全的消費環境，並呼籲民眾自行注意採購年節食品的「五不原則」。

年貨大街活動開跑的首日，臺北市衛生局動員15名稽查人員於現場稽查與輔導，本次稽查以「販售場所衛生檢查」及「食品標示查核」為兩大重點項目，共計稽查153家，其中30家有部分衛生缺失，如：食材未完整覆蓋及食材直接放置地面等，均已立即輔導改善完成。

在「販售場所食品良好衛生規範準則」部份，臺北市衛生局呼籲活動範圍內之商家，應落實販售冷藏、冷凍產品時，依原廠商設定之保存條件，提供冰存設備；販售裸露、即食及試吃食品，需有防塵、防蟲等防污染設備，食材需與地面及牆面保持適當距離，如經查獲違規，經限期改善且屆期未改正，依食品安全衛生管理法之規定，可處新臺幣6萬至2億元罰鍰。

在「食品標示查核」方面，強調散裝食品須符合外包裝再黏貼或檢附立牌標示「品名」、「原產地」及「有效日期」，並針對「散裝食品標示」、｢特定魚種為品名標示規定｣、｢巧克力之品名及標示規定｣、「重組肉標示」及「基因改造食品標示」為重點查核對象。

針對年節熱銷的零嘴｢鱈魚香絲｣、｢鱈魚片｣，還有小朋友喜愛的巧克力，今(2017)年1月1日起，也有新的標示規定。｢鱈魚香絲｣、｢鱈魚片｣等宣稱含特定魚種的加工食品，若原料不含該魚種成分，則應依規定於品名加註口味或風味字樣。

業者販售的黑巧克力、白巧克力及牛奶巧克力產品都必須含有規定的成分及內容物才可以巧克力為名稱；添加植物油取代可可脂的巧克力，依添加比例，要標示「添加植物油取代可可脂」或「代可可脂」巧克力。

而業者供應之食品如為重組肉，應標示「重組」並加註「僅供熟食」之醒語等；如販售之食品含基因改造之食品原料，也應如實標示「基因改造」或「含基因改造」等同字樣。

本次稽查檢查食品標示，包裝食品1,320件、散裝食品2,625件，皆符合規定。在為期14天之活動期間，臺北市衛生局將持續派員每日稽查，以提供民眾衛生安全的消費環境，讓民眾買得安心、吃得放心。



臺北市衛生局建議消費者採購年節食品時，可把握「五不原則」：(一)標示不清楚者不買、(二)過於鮮豔不買、(三)有異味者不買、(四)來源不明者不買、(五)有破損者不買；善用眼、耳、鼻、口檢查；儘量選擇完整包裝的食品，留意販售場所環境是否清潔衛生，且無論完整包裝或散裝食品皆應儘早食用完畢。

調理食品應遵守「五要原則」，即「手要洗乾淨」、「食物要新鮮」、「生、熟食要分開」、「要徹底加熱」與「要適當保存」，避免食物中毒，才能買得安心、吃得放心。

民眾如有食品安全衛生問題或消費疑義，可電洽臺北市民當家熱線1999(外縣市民眾請撥02-27208889)轉7079。以上訊息，可上臺北市政府衛生局網站查詢相關訊息。