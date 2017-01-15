下週二天氣回暖 預計下周五(20日)更強冷氣團來襲

（台灣英文新聞/台北報導） 中央氣象局觀測，今(15)日清晨平地台北、淡水、宜蘭最冷，低溫攝氏13.3度，氣象局說，下週二(17日)白天起冷氣團減弱，不過下周五(20日)又有另一波更強冷氣團報到，北部可能出現11度低溫。



氣象局說，今明兩天受大陸冷氣團影響，台灣各地氣溫仍較低，北部高溫約16度、17度，花東地區18至20度、中南部20至23度，尤其北台灣及東半部有短暫雨，天氣較溼冷。

下週二(17日)冷氣團開始減弱，白天氣溫回升2至3度，臺灣附近水氣也更為減少，僅東半部及北部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，下週三溫度會再更高些，白天北臺灣高溫來到22度左右，中南部及花東則有23至26度。

不過，根據氣象局一周天氣預報，下周四(19日)有鋒面通過及大陸冷氣團南下，北部及東北部的氣溫也會開始下滑，至於中南部仍維持多雲到晴，20日、21日全台都受大陸冷氣團影響，北部低溫下探11度、南部及東部14度，降雨以迎風面的北部及東半部為主，冷空氣的強度及影響時間還需持續觀察。



氣象專家吳德榮在「洩天機教室」發文指出，根據各國最新模擬的強度，下週五(20日)的冷空氣強度會超過目前這波，因此達到「強烈大陸冷氣團」的機率很高。

另外氣象局提醒，下週二因為天氣回暖，在西半部容易有局部霧或低雲影響能見度，下週三除了西半部，金門及馬祖也有局部霧出現的機率，交通往返請留意航班資訊，行車也請注意安全。

今天受強烈東北風影響，臺南以北、東半部、恆春半島和澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域易有9至10級強陣風，海面風浪大，前往海邊活動或從事海上作業請特別注意安全。

雲嘉南、高屏地區AQI為橘色警示(對敏感族群不健康)，其他地區及離島為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。