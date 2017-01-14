維基解密爆希拉蕊電郵認同賣台換中勾銷美債

（台灣英文新聞 政治組／綜合報導）根據維基解密（WikiLeaks）日前公布的一封2011年希拉蕊的私人郵件，當中希拉蕊認同「拯救美國經濟，放棄台灣」論點，希望藉此抵銷中國持有的1.14兆美債。

美國總統歐巴馬政府自2009年至2016年期間，美國公債餘額就暴增8.26兆美元，兩屆總統任期增加的國債比歷任總統的加總還多，美國國債已逼近20兆美元，日本與中國為美國的2大債主。

日前維基解密（Wikileaks）公布一篇2011年的私人郵件指出，希拉蕊的顧問蘇利文（Jake Sullivan）引用學者凱尼（Paul Kane）的「棄台論」呼籲希拉蕊救美國經濟，以「拯救我們的經濟，拋棄台灣吧（To Save Our Economy, Ditch Taiwan）」為題寄給希拉蕊。

（圖擷自維基解密）

信中建議，當時執政的歐巴馬政府應全面停止軍售或軍援台灣，藉此換取中國政府勾銷對美國的1.14兆美元的債權，內文強調美國國債才是危及美國國安首要問題。

當時希拉蕊回覆：「我看過了，覺得是個聰明提議，我們可以討論看看（I saw it and thought it was so clever. Let's discuss.）」