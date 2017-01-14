美盛：川普任內　美股20年未見多頭時代將來臨　

唐納川普（Donald Trump）1月20日入主白宮，川普時代正式來臨，對於美國後市，分析師普遍看好金融、能源、科技、及工業類股前景。知名資產管理公司美盛（Legg Mason）旗下凱利顧問（ClearBridge Advisors）投資組合經理人Peter Bourbeau日前來台，表示現下美股氣氛大好，係因外界預期川普就任後將兌現競選支票減稅與增加公共支出，另外，資本市場期待的放寬金融業管制也預料在其任內發生，對市場起了一定的激勵作用。

負責管理美國大型成長股票型基金的Peter Bourbeau表示，川普上任後，短期間最大受益者非金融類股莫屬，管制放寬加上升息給了資產管理業者一臂之力；而川普上任後的改革大刀也可能會砍向歐巴馬任內推行的平價醫療法案（Affordable Care Act），可望為健保業者帶來商機。

Bourbeau指出，倘若川普的財政刺激方案、稅改、鬆綁法規全部實現，經濟成長動能暢旺，美國將看到20年來未見到的多頭行情。

不過Bourbeau也語帶保留表示，這樣的多頭行情要能實現，前提是川普能過的了國會那關，讓這些措施全部保送上壘，2017年上半與接下來二年可好好觀察其執行力。