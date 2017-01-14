WSJ訪問是否繼續遵循一中政策？川普：一切還在談

（台灣英文新聞 政治組／綜合報導）美國總統當選人川普接受《華爾街日報》（the Wall Street Journal）專訪指出，有關取消對俄羅斯的制裁，他持開放態度，訪問中被記者問到是否會繼續遵循一個中國政策，川普表示「一切還在談，包括『一中』。（Everything is under negotiation including One China）」

川普接受華爾街日報長達1小時訪問，談論未來上任後美與俄羅斯、中國的關係，也約略看出他可能重新調整美與上述兩大國外交策略。訪問在周五刊出。

儘管川普一直以來持續批評中國，不過在訪談中，他特別秀出收到中國大陸國家主席習近平寄來的假期「漂亮賀卡」。



華爾街日報報導，川普對涉及中國、台灣的外交慣例似乎很不耐煩。在勝選後，川普接到來自台灣的領導人的恭賀電話，引發中國反彈，及美國外交政策專家疑慮，他們質疑川普是否清楚這通通話的影響含意。



提到台灣，川普舉軍售案為例，「我們去年賣了20億美元軍事裝備給他們」，「我們可以出售20億美元最先進、最棒的軍事裝備給他們，但我們卻不可以接他們一通電話？」「首先，不接那通電話將是非常無禮的」。

至於是否替中國冠上「貨幣操縱國」，川普在訪談中說，他不會在上任第一天就這樣做。「我要先和他們（中國）談談。」川普直言不滿中國的貨幣作法，指稱中國蓄意讓人民幣貶值。川普說，「我們的企業如今無法與他們競爭，因為我們的貨幣強勢，這會搞死我們。」

有關歐巴馬政府去年12月底對俄羅斯祭出的制裁，川普指出，他上任後將至少保留一段時間。不過，川普暗示，如果俄羅斯證明有助美國打擊恐怖主義和其他美國要達成的重要目標，他可能廢除這些制裁。