赴陸洽公旅行要注意！新型A型流感疫情猛

中國及香港近日H7N9流感病例數明顯增加，疾管署提醒，計劃赴中國旅遊的民眾及當地台商，務必注意衛生及飲食。根據中國疾控中心報告，部分地區疫情上升速度高於往年同期。

根據衛生福利部疾病管制署（疾管署）數據，自入秋（2016年10月1日）至今年1月13日，中國大陸廣東省、江西省、江蘇省、安徽省、上海市、湖南省、福建省、山東省、浙江省、貴州省、香港及澳門共累計140例H7N9病例。

疾管署副署長羅一鈞表示，平常H7N9病例都是一例一例公布較多，但近日卻一口氣公布83例H7N9病例，分別為52例江蘇、21例浙江、9例安徽、1例福建，自去年11月22日至12月29日期間發病，顯見H7N9疫情不容小覻。

目前針對人類新型A型流感旅遊疫情建議，中國大陸廣東省、江西省、江蘇省、安徽省、上海市、湖南省、福建省、山東省、浙江省、貴州省、廣西壯族自治區、四川省、湖北省、河北省、北京市、天津市、遼寧省、河南省及雲南省旅遊疫情建議列為第二級：警示（Alert），其他省市（不含港澳）列為第一級：注意（Watch）。

兩岸往來密切，且將逢農曆春節，疾管署提醒，民眾前往中國大陸應落實洗手等個人衛生措施，避免接觸禽鳥類與出入活禽市場；食用雞、鴨、鵝及蛋類要熟食以避免感染。

返國入境時如出現發燒、咳嗽等類流感症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員；返國後如出現上述症狀，應戴上口罩儘速就醫，並告知醫師接觸史及旅遊史。

根據疾管署資料，新型A型流感病毒一般會存在於受感染動物的呼吸道飛沫顆粒及排泄物中，人類主要是透過吸入及接觸病毒顆粒或受污染的物體或環境等途徑而感染；目前，大多數新型A型流感病例的潛伏期在1~10日之間，且不同亞型之流感病毒可能有差異。目前我國採用10日作為估計潛伏期之上限。