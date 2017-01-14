英捷專案》蔡英文：聽過籌碼說 台灣有能力面對

（台灣英文新聞 政治組／綜合報導）總統蔡英文與美國總統當選人川普12月初通電話後，一直被外媒與國際情勢專家描述為美國與中國大陸角力籌碼。蔡英文13日表示，聽說過「籌碼說」，但台灣「應該有能力來面對這些，而且以台灣的利益為優先」。

蔡總統7日到15日展開「英捷專案」，出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多。蔡總統12日（當地時間）下午抵達薩爾瓦多，在此停留1夜，這是蔡總統出訪中美洲4友邦的最後一站；她傍晚將搭機轉赴美國舊金山過境；台北時間15日返抵國門。

蔡總統在薩爾瓦多與媒體早餐敘答覆提問時表示，「我也聽過所謂籌碼說，但是我們真的不要忘了，以整體國力來講，我們也不算是一個小國家。」



她表示，「到巴拉圭去的時候，巴拉圭總統曾告訴我說：妳的國家比妳想像的還要大。」事實上，「我們確實是有一定實力的國家，我們也有一定能力來處理周邊關係、與重要友邦的關係」。



蔡英文表示，不希望處理對外關係時造成內部分歧，希望國內在處理對外關係時，大家能坐下來好好溝通，形成一個完整的力量，齊心對外，也能更完整地展現台灣人民的意志力。



蔡總統也指出，台灣不論在經濟貿易上，或在其他議題，比如國防、國際合作事務上，都願意與每個國家共同合作。她補充，就像新南向政策，「如果中國大陸願意的話，我們也願意在新南向政策上考慮有沒有合作的可能性。同樣地，在區域問題、全球性議題上，只要能找出大家共同利益，或者能在國際社會最需要處理的議題上貢獻力量，我們都願意參與」。

