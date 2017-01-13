游錫堃參加川普就職 總統交付6個字

（中央社記者溫貴香台北13日電）前行政院長游錫堃將代表總統蔡英文率團向美國總統當選人川普祝賀，游錫堃今天說，自備百份「台灣」字樣郵票。總統也交付任務為「祝賀、感謝、交流」6個字。

總統府公布，美國總統當選人川普就職典禮，由行政院前院長游錫堃擔任台灣祝賀團團長，團員包括朝野立委共11人，預計在1月16日啟程，1月23日返抵國門，團員包括朝野立委林昶佐、陳怡潔、林為洲、呂玉玲、柯志恩、陳亭妃，台中市長林佳龍、嘉義縣長張花冠。

游錫堃下午受訪表示，除了外交部準備的伴手禮外，他自備「面值」不高，但誠意多、意義大，以「中華民國郵票REPUBLIC OF CHINA（TAIWAN）」為名的「雞年」郵票首日封，貼上以「中華民國郵票REPUBLIC OF CHINA」、「台灣TAIWAN」為名的郵票各一張。

游錫(方方土)說，這三張郵票可看出台灣「國家正常化」的路途蠻辛苦，代表三個時期不同名稱，郵票是國家的名片，是主權國家的象徵，希望美國朋友、台灣僑胞們看到郵票後，共同關心台灣的未來及深化台美關係進一步的發展。

他表示，蔡總統出訪中南美洲前曾約見他，交代此行任務就是「祝賀、感謝、交流」6字，用愉快的心情向川普總統閣下道賀；向美國感謝包括2017國防授權法案、六項保證、台美關係不斷向前推動，許多美國卸任官員與智庫學者都說，台美關係正處於歷史上最佳狀態，向美方表達台灣誠摯謝意。

是否與總統當選川普團隊幕僚會面？游錫堃說，與行政官員見面，依照往例沒辦法曝光，應該會拜訪智庫、國會山莊、出席僑宴。他也說，1997年擔任宜蘭縣長，曾參加民進黨籌組的美國總統柯林頓祝賀團訪美，當時是國內在野黨，這次是代表政府，兩者性質不同，「只是20年前我應該比較年輕，頭髮比較多」。

他表示，一般慣例就是國會議長率團赴美祝賀，這次由他率團訪美，主因立法院長蘇嘉全要主持臨時會無法分身，出訪蠻累，華盛頓已經下雪，溫度都在攝氏零度上下。1060113