新北「英語青年導覽大使」鏈結在地產業特色  

新北市政府教育局12日於瑞芳區黃金博物館園區辦理產學合作實習演示暨授證儀式，頒發 「英語青年導覽大使」培訓課程結業證書、「觀光英語」3學分證書 與黃金博物館的「外文導覽實習證書」，恭喜22位完成為期18週 培訓課程的優秀學子，期勉他們結合所學， 共同為地方觀光產業發展貢獻心力。

現場特別邀請常駐於國中的外籍英語教師群與應用外語科策略聯盟學 校的高中職師生， 分成兩組由瑞芳高工應用外語科的學生提供實地導覽服務， 一同見證這群英語青年導覽大使的學習成果。

教育局副局長蔣偉民表示，教育局於104年起籌組「 新北市高級中等學校應外科產學合作策略聯盟」，結合瑞芳高工、 新北高工、三重商工與竹林高中4所設有「應用外語科」之學校， 協助境內設有應用外語科的學校鏈結在地特色產業， 培訓新北市地方產業所需的英語專業人才， 以互利互惠的精神進行策略聯盟。 未來這群英語青年導覽大使將成為推動當地觀光產業的生力軍， 此培訓課程計畫，不但加強瑞芳高工與當地產業進行雙向交流， 促進產學合作關係， 更提供應外科學生有實地導覽體驗與外語應用能力的場合， 開啟個人成為外語導遊或華語導遊夢想的新契機，更是創造「 瑞芳高工」與「黃金博物館」之間雙贏的共同亮點。

教育局為讓學生學習能鏈結在地特色產業， 特別培訓本市產業所需英語專業人才，培訓課程分別以「 文教創意英文」、「商務貿易英文」與「觀光導覽英文」 等三大項為發展主軸。其中「觀光導覽英文」由瑞芳高工進行統籌， 為提升應用外語科學生專業與實務應用能力， 於105學年度起與在地瑞芳區的「黃金博物館」 建立館校產學合作關係，開啟為期一學期的「英語青年導覽大使」 培訓計畫，藉以結合東北角地區觀光發展與應外科特色課程， 培養瑞芳地區在地觀光英語導覽實務人才，落實學用合一。