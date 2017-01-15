CNN：早餐配Nutella榛果醬 小心已成為食安與生態元兇！

（台灣英文新聞/台北綜合報導）義大利榛果醬品牌「能多益」(Nutella)的製造商費列羅公司(Ferrero)最近在義大利發起一項廣告活動，為自家產品榛果醬所使用的棕櫚油安全疑慮辯駁，並進行澄清。

長期以來，Nutella榛果醬廣告都宣傳，「我們的原料包括榛果、牛奶和可可」，但並未提到榛果醬最大的成分其實是棕櫚油，而棕櫚油的乳脂讓果醬口感更為滑順，並成為許多小孩喜愛的早餐抹醬。

但CNN報導，去(2016)年5月，歐洲食品安全局(EFSA)發布的科學報告指出，不當加工製成的棕櫚油可能產生健康疑慮，甚至引發致癌物質如GE和3-MCPD成份，長期食用含有GE成份的食品容易損害DNA並引發癌症，而在動物實驗裡，攝取過多3-MCPD會導致腎臟及男性生殖功能損傷。

這類成分通常存在於植物油及加工食品中，特別是植物油在精煉過程中，當高溫加熱到攝氏200度就會出現，而植物油中又以棕櫚油含有最多的GE和3-MCPD成份。報告指出，這些成分對所有年齡層的消費者都有害，特別是10歲以下的孩童。

因此，費列羅公司在廣告中解釋，他們精煉產品內的棕櫚油溫度是在安全範圍內，不會生成致癌物質，費列羅律師Beth M. Kotran在電子郵件中寫道，「我們保證，榛果醬品牌Nutella和其他含棕櫚油的費列羅產品都是安全無虞的。」試圖解緩大眾對食用棕櫚油的疑慮。

棕櫚油爭議不只一樁

CNN報導，其實棕櫚油對健康的安全疑慮早已不是新話題。

美國食品藥物管理局(FDA)發言人Megan McSeveney說，「美國並未禁止食品內使用棕櫚油」，她說棕櫚油在食品內的使用已經有很長一段歷史，而在一份行政規章裡，FDA認為棕櫚油在一般情況下是安全的，但在第二條規範卻也要求當食品在特定條件下加工製造，棕櫚油應作為可可油的替代品。

Kotran說，「相較於傳統市面上的棕櫚油，費列羅的加工方式能降低棕櫚油生成致癌物質的機會，讓它幾乎與其他植物油一樣安全」，Kotran解釋，這是由於能在最快時間內壓榨果核，並在最低的溫度進行加工。

但這其實不是Nutella和棕櫚油第一次受到攻擊。去年3月，法國生態部長呼籲世人停止食用榛果醬，因為它的原料大量使用棕櫚油，為了生產棕櫚油，赤道國家如印尼或巴西等國農民大量砍伐雨林、種植棕櫚樹，導致雨林物種加速滅絕、造成嚴重的生態浩劫。

其實早在2012年，密西根女童軍團成員的Rhiannon Tomtishen 和Madison Vorva，因為發現東南亞國家砍伐雨林種植棕櫚樹，使得猩猩瀕臨滅絕，也危及其他原生動物，因而推動拒買含棕櫚油的女童軍餅乾，獲提名聯合國森林英雄獎。

根據國際特赦組織，2016年，全球進口棕櫚油最大宗的國家分別為印度、歐盟和中國，而生產棕櫚油的國家最大宗則為印尼和馬來西亞，產出約全球85%的棕櫚油，根據綠色和平組織，2009至2011年，印尼為了種植棕櫚樹，已經砍伐了30萬公頃的林地(相當於11個台北市面積)，其他還有泰國、哥倫比亞、奈及利亞、厄瓜多等地。

錯不在棕櫚油 在於生產來源與加工過程

但其實並非不能使用棕櫚油，而是從種植過程、生產來源到加工方式，都應該使用更為環境永續的方式處理。

綠色和平組織指出，棕櫚油其實被大量使用在日常生活中，舉凡食品如零食、餅乾、泡麵、冰淇淋都可能含有棕櫚油，一般標示為「植物油」或是「植物脂肪」等成份，也很可能含有棕櫚油，甚至連洗髮精、清潔劑、沐浴乳、洗面乳，甚至口紅、指甲油等日用品都含有棕櫚油，其實它的使用無所不在。

也已有許多大廠開始針對棕櫚油產業鏈要求更永續、不毀林的來源，包括聯合利華 Unilever、雀巢公司 Nestlé、全球最大化妝品公司巴黎萊雅 L'Oreal、金莎巧克力製造商費列羅 Ferrero 都已經先後承諾將在 2020 年前在生產鏈中實現「不毀林」目標。

身為消費者，在購買及使用這些含棕櫚油產品時，別忘了對標示成分與廠商行動多一份關心，除盡量選擇環境永續、善待雨林的大廠食品，也一同呼籲其他尚未承諾的廠商盡快加入守護雨林的行列。