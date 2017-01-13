美準國務卿欲「封鎖南海」 陸媒：恐爆發全面戰爭

中國官媒在13日鄭重警告美國，如果意圖在南海地區阻撓中國與已建好島嶼的聯繫，將會導致兩國在南海「災難性」的會面。

至於中國為什麼會突然發表這種極具恫嚇性的言論呢？這就與即將成為美國國務卿的雷克斯·提勒森(Rex Tillerson)有關了，他在前陣子告訴媒體，在川普的交接團隊接掌政府後，就要「讓中國再也無法接近他們在南海的島嶼」。

這樣的言論立刻招致了中國官方媒體猛烈的砲火，共產黨黨報〈人民日報〉國際版〈環球日報〉說得更是直白，指稱美國這樣的舉動將會導致兩國「爆發全面性的戰爭」。

提勒森口中的島嶼，是中國這幾年來為了爭搶南海的經濟水域與主權，在爭議地區填海造陸產生的人工島，如果僅僅是島嶼那倒是還好，不過去年12月披露的照片顯示，中國不僅造了島嶼，更在這些島上構築了軍事掩體，還有衛星照片拍到移防的軍事武器，這立刻引發周遭國家的疑慮。

週三的記者會上，提勒森將中國的行徑與俄國佔領克里米亞相提並論，表示美國會傳遞清晰的訊息給中國，軍事化南海的行徑將不為國際社會所容，同時會讓中國無法繼續前往這些島嶼。

對此，中國外交部表示，中國有權在「中國領土內」做任何事，不過除此之外的任何回答都被下了封口令，對於是否會反擊美國可能的封鎖，外交部三緘其口，只說不會對假設性的問題作出回答。

不過，官方的反應一向敏感，對於可以隱晦表達政府想法的官方媒體來說，對於這種「是可忍孰不可忍」的國族尊嚴，就沒有這方面的限制了。

國務院新聞辦公室的報紙〈中國日報〉直指，提勒森的發言明確表示出他對於中美關係的無知，對於外交關係的運作也完全是門外漢，其用詞更是犀利，指稱這種發言是「天真而短視」、「過時」，以及「不切實際」的政治偏見。

除此之外，〈中國日報〉也提出警告，如果美國意圖阻止中國在領土上行使主權，「勢必會招來中國的自我防衛行為」。

〈環球日報〉更是藉此嘲諷提勒森，認為他只是希望藉由激進的反中言論來討參議院歡心，進而能保證坐上國務卿的位子，將其與無能劃上等號。

在此之前，歐巴馬政府就已經數次譴責中國在南海的動作，且時常以「維護南海航行自由」為由，派遣海軍艦艇巡弋該區，導致雙方時有摩擦，不過公開宣稱將阻撓中國登島倒是頭一回，這明顯已經踩到了北京的底線。

現階段，提勒森並未提及新政府將如何阻斷中國與南海諸島的聯繫，因此儘管言詞尖銳，兩大官報並沒有做出多餘的假設，採取按兵不動的姿態，坐等這類的發言是否真的會轉化為美國對外政策。