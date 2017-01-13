富邦證券 榮獲證交所頒發「IPO市值獎第一名」殊榮

富邦證券深耕投資銀行業務有成，榮耀再下一城。台灣證券交易所於10日舉辦 「106年中介機構頒獎典禮暨新上市家族聯誼會」，富邦證券由總經理程明乾出席領取「IPO市值獎第一名」、「IPO籌資金額獎第三名」、「IPO送件家數獎第三名」等三大殊榮，顯示富邦證券提供客戶優質輔導品質，結合完整的金控資源及專業創新能力，全方位資本市場服務備受肯定。

富邦證券資深副總吳春敏表示，富邦證券2016年成功輔導-台灣高鐵順利掛牌上市，榮登年度IPO最大市值，本案更是以競價拍賣總合格件數達3,098筆、投標總張數171,292張及法人得標比重達41%等三項，成為當時競價拍賣案件中之最高紀錄。除此之外，成功輔導寒舍餐旅、互動國際數位等公司上市櫃，及已送審的案件有世豐螺絲、F-強信等。此外，富邦證券在SPO籌資業務方面，承辦多檔受市場矚目的案件，例如晶華酒店、仲琦科技、台玻、帆宣等籌資案及京元電ECB，成績表現亮眼。

其中值得一提的是，京元電5,000萬美元ECB案是富邦證券在業界首創以國際證券業務分公司(Fubon Securities OSU)擔任海外主辦承銷商，有別於過往多為外資投行擔任海外主辦承銷商，展現出富邦證券一條龍的金融服務，不論是擔任國內送件或是海外主辦承銷商都能提供給客戶最專業的服務，更大幅降低了上市櫃公司海外籌資成本，故對於台灣資本市場而言，極具指標意義。