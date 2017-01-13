〈時評〉唐鳳會如何看待勞基法新制？



一例一休上路後，包括台積電、工總都向政府喊話，希望放寬彈性工時；而勞基法新制，若是遇上科技背景出身的行政院政務委員唐鳳，在政府以舊時代、工廠思維，來設計休假、加班制度，不知她會做如何感想？



唐鳳由於遠距上班，曾經引發爭議，她當時回應說，她出社會以來，都以遠距工作居多，而她的政務同事也都不打卡，她認識的資訊主管出國考察，多有這樣工作的先例，並不是創舉。



唐鳳形容的科技業，確實有不少這樣的生態，許多產業因為性質不同，很難實際計算上下班時間，各行各業的主管階層，更講究責任制，工時反倒是其次。



政府在推行一例一休，一天含加班不得超過12小時，每月加班以46小時為上限，這個標準是以傳統製造業的工作模式來計算，目的是不讓生產線的勞工超時工作，立意良善，值得受到肯定。



可惜的是，這個工作模式的思維，可能趕不及趨勢潮流的變化。例如，一些產業在國際競爭的同時，同時要管理海外的工廠或訂單，若對方是歐美國家，那在台灣大半夜與對方視訊會議，討論細節，到底算不算加班？



又如同科技產業，提供客戶資訊服務，但萬一遇到程式錯誤、電腦當機，或是駭客入侵，難不成時間一到就下班走人？或是換人接手，再從頭處理起？同樣地，在醫院手術房裡，難道時間到了，就換另一批人接手開刀嗎？



就算是生產線好了，各行各業都有淡旺季之分，若企業缺乏調度的調性，恐怕旺季的加班費會爆增，連帶拖垮既有的競爭力。



這不是通案，也不是個例，就算同一個產業別，因為競爭定位不同，就會有不同的做法，因此，若是勞基法缺乏彈性，恐怕福禍相倚。



政府推動勞基法新制的決心和魄力，外界有目共睹，如今新法上路後，多數企業不會願意背負壓榨勞工的惡名，因此，現階段的適應期外，也可視為政府的調整期，政府不妨聽聽各界的聲音，提出一些相對應的配套措施，展現政府擔當力，才能贏得更多掌聲。

（作者李平華，資深媒體人）