〈時評〉蔬果價格暴起暴落無解嗎？

曾幾何時，梅姬颱風災後一顆飆漲到二、三百元的高麗菜，不到三個月的時間，形勢已然大逆轉，零售市場變成一顆廿元、三顆五十元了，更有菜農一顆拾元開放民眾自採！乾脆放棄採收，直接當堆肥的，恐怕也所在多有。農委會能做的很有限，除了幫忙外銷韓國2貨櫃30噸，就是銷往馬來西亞的6貨櫃。

這一幕，是國人多麼熟悉的場景啊！只要氣象局一發布菲律賓海域有颱風成形，雖然還在距離台灣好幾百公里的海面上打轉，雖然路徑還在變來變去，威力卻搶先登陸台灣：蔬果價格不是蠢蠢欲動，而是在家庭主婦搶漲不搶跌的催化下，早已一發不可收拾了！

後續，如果颱風轉向，警報解除後，蔬果價格會乖乖爬回原點。如果颱風真來了，問題也跟著來了：第一時間，浸水、泡水的蔬果，菜農、果農運到果菜拍賣中心時，由於賣相不佳，批發價往往是下跌的，偏偏消費者買到的零售價是上漲的，此中蹊蹺，不知農委會能作何解釋？

再者，短時間無法正常產出的蔬果（如高麗菜、香蕉等），因為青黃不接，價格自是一路飆漲，菜農、果農眼看有暴利可圖，在預期心理下，農委會不要搶復耕、不要超種的呼籲，有幾個理智的菜農、果農聽得進？一窩蜂的結果，就是歷史重演，就是幾個月後蔬菜、水果價格的崩跌。

表面上看，菜農、果農希望荷包充實點，農委會又有善盡警示責任，好像誰都沒錯，結果卻又都錯了！此其中，除了菜農、果農的盲目栽種有待再教育外，農業當局的整體規劃絕對有改進、改善的空間。否則，以台灣正常下每年都有幾個颱風過境的客觀環境，類似高麗菜、香蕉一下子飆天價，一下子又慘跌到農民血本無歸的歷史劇，只能眼睜睜看它年復一年上演！

就以香蕉價格為例：國民平均所得台灣兩倍半的美國，大華超市香蕉一斤折合台幣十幾塊是家常便飯，這樣的價格戰，號稱香蕉王國的台灣怎麼打？幾乎已無外銷競爭力可言的台灣香蕉，到底出了什麼問題？如何解決？農業當局不必也不能給蕉農一個答案嗎？

台灣的政府官員、國會議員、地方民代，不是動不動就有出國考察的行程嗎？除了考察賭場、情色場所、藥妝店、outlet外，有沒有考察過人家的蔬果政策？人家是如何做到讓蔬果價格長期維穩，避免同一種蔬果在短期內高低價差數以倍計，甚至多達十倍的？又是如何避免生產者被中間商剝削，消費者只能逆來順受當冤大頭的？

最後，請問農業當局：蔬果，只能在價貴傷民與價賤傷農之間來回擺盪，找不到雙贏的解決之道嗎？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）