臺灣「凡亞藝術空間」參加洛杉磯藝術展

美國西岸規模最大的藝術博覽會-洛杉磯藝術展（Los Angeles Art Show）於即日起至1月15日在洛杉磯市中心舉行，今年共有來自逾20國、超過100家藝廊參展。來自臺灣的「凡亞藝術空間」(Fun Year Art Gallery)也獲選從台中遠道前來參展，將展出五位臺灣藝術家的作品，風格獨具，歡迎藝術愛好者到現場細細品味。

凡亞藝術空間近年致力於將本土畫家推向國際，這次展出的五位藝術家包括蔡正一(Cheng-I Tsai)、廖本生(Pen-Shen Liao)、李淑櫻 (Nami Yang)、戴明德(TAI Ming-Te)、洪逸凡(Gary Hong)，都是科班出身的實力派畫家，繪畫歷程以「當代精神」為軸心，各有獨立語言，造就出各自獨特之畫風，本次特別挑選具有東方元素的臺灣當代藝術作品，相信能讓洛杉磯藝文界耳目一新。

洛杉磯藝術展創辦於1995年，至今辦理22屆，是美國規模最大國際藝術博覽會之一，固定每年1月在洛杉磯展覽中心（Los Angeles Convention Center）舉行，除了呈現西洋經典藝術之外，更著重介紹最當代的創新藝術形式與內涵，活動包含展覽、講座、表演等多元內容，去年計吸引國際收藏家、經紀人、策展人、藝文人士等近7萬人參與，是相當重要的國際藝術盛事及交易平台。

位於台中的凡亞藝術空間創立於1999年，2000年元月開幕首展至今，以推廣臺灣本土藝術家為重要目標，藝術作品從具象至抽象，從平面至立體，近年來也開始發掘60年代以後的當代藝術新秀，並積極布局國際交流。