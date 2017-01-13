大選在即 法國是否也將走上極右之路？(下)

隨著法國選舉一步步的靠近，法國是否會像許多其他歐洲國家一樣，步上極右思想膨脹的後塵，似乎都要看法國民族陣線(NF, National Front)的黨揆樂龐(Marine Le Pen)如何發揮，但是，她真的「這麼極右」嗎？

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〖「法國人優先」政策〗

除了要剝奪外人福利外，樂龐還跟法國人承諾，這些從外人身上「取回」的權利，無論是工作權、社會福利、房屋、學校，甚至是公共空間的使用，在之後都會被規定為「法國人優先」。

這立刻在法國引發了軒然大波，因為在此之前，從來沒有任何政黨提出「優先權」類型的政見支票，這不僅嚴重違反平等權的精神，根據法國憲法學者，更有可能觸犯法國的法律。

1998年，一名NF的市長試圖強推具有排他性的「家庭津貼政策」，這項政策規定只有歐盟、法國公民才能取得補貼，將其他外來人口排除在外，雖然在法庭上被駁回，但是在法國南部NF的大本營，這種排他主義的思想仍然在流竄。

〖對伊斯蘭的排斥態度〗

早在法國人被巴黎的恐怖攻擊震撼之前，樂龐就已經斷言移民跟極端的伊斯蘭武裝組織之間有聯繫，在前(2015)年11月巴黎發生爆炸案後，她立刻發表演講，要求政府迅速將所有「在法國領土散佈仇恨」的外國人驅離法國。

話是這麼說，樂龐的訴求卻是衝著雙重國籍的穆斯林而去，要求利用公權力讓這些已經取得法國公民身份的人失去法國公民證。

然而，這些極右的想法卻一度受到左派政府的支持，屬於社會黨(Socialist)的總理曼紐爾·瓦爾(Manuel Valls)與總統歐蘭德(François Hollande)皆承認，「支持這個做法的念頭曾經閃過腦中」。

如果連左派政府都曾動過採納的念頭，中間偏右的費雍更是不用說了，他本身是一名天主教徒，並譴責伊斯蘭教是「如同納粹」一般的集體主義者。

英國阿斯頓大學(Aston University)的法國政治學教授James Shields有些憂心地指出，這些現象都代表，不只是NF應該被關注，因為其他政黨在這些議題上的態度，有時候已經與NF相去無幾，雙方的界線已經逐漸模糊。

〖對刑罰的態度〗

​講到刑罰，就應該特別提到死刑，NF在此政策上的立場與歐洲的風氣相左。

歐盟對死刑的態度，一直處於比較先進的立場，認為死刑並不人道，因此反對執行死刑，不過NF確認為法國應該恢復死刑，這也導致他們在這項議題上面與法國的主流民意不同，就連NF自己的支持者都存在著分歧。

在一次的民調中，NF的支持者僅有60%支持恢復死刑，大部分的右派支持者則只有28%贊成，而左派的支持者中更是只有11%的人認為死刑應該重新復出。

除此之外，NF也希望可以大幅增加警察的數量，並強化警察的權力，對於監獄關押犯人的限制應該也要鬆綁，增加大約4萬個監獄關押名額。

〖離開歐盟〗

樂龐承諾，如果她在五月當選為法國總統，會在半年內推動跟英國一樣的脫歐公投，藉由英國脫歐的藍本，輔以川普成功的方式，樂龐藉由反全球化，將自己塑造成工人與農夫的保護者，藉以獲取支持。

但是，不只是極右的樂龐，中間偏右與左派的政黨也在打著反全球化的牌，這似乎在法國已經成為政壇上的趨勢。

〖還有哪些極右派？〗

如果只是一個法國NF，或許歐盟的情勢還沒有這麼岌岌可危，但是事實上他們在歐洲有許多持有類似立場的盟友。

荷蘭有「自由荷蘭黨」(PVV, Dutch Freedom Party)，奧地利有「自由黨」(FPOe, Freedom Party)，比利時也有「弗拉芒利益黨」(VB, Flemish Interest)，其他包含德國的「另類選擇」(Alternative for Germany)、義大利的「北方聯盟」(Italian Northern League)等，都顯示出極右政黨在歐洲的崛起。

PVV黨魁Geert Wilders曾公開宣示要「將韓國人趕出荷蘭」，北方聯盟的領導人Matteo Salvini則曾在公共場合頌讚二戰期間，義大利的法西斯獨裁者墨索里尼。