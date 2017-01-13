廉航世代 2016全球新拓航線超越三千條

近年「廉價航空」如雨後春筍般興起，成為大量旅客出遊的刺激因素之一。去(2016)年度全球航空公司開拓的新航線共計超過3000條，今年度更是可望超越紀錄。

光是去年度，全球航空市場共新增了3042條新航線，也就是說，每八天就有一家航空公司開拓一條新航線。雖然聽起來不可思議，然而數字和前(2015)年的3109條新航線相比，卻是略為退步。

其中總部設在愛爾蘭的廉價航空瑞安航空(Ryanair)為去年新增航線之冠，去年共新增200條新航線，幾乎是第二及第三名的兩倍之多。位居第二的英國籍易捷航空(easyJet)及第三的匈牙利籍威茲航空公司 (Wizz Air)，分別是106及100條新的航線。

台灣方面除日本原本的熱門城市東京及大阪，各家航空公司更是積極開發二線城市的航線，近年各家航空公司陸續開航飛往名古屋、福岡、北海道、岡山等日本航線。除了日本航線外，南韓的首爾、金浦、釜山，也有酷航、釜山、德威等公司執飛。韓籍的真航空、易斯達航空也分別開航台北─首爾航線。

事實上，亞洲廉航市場看似競爭激烈，卻只是全球新航線的冰山一角。去年度新增的航線中，以歐洲出發航線為大宗，其中新增數前20名的航空公司中，有13家為歐洲籍的公司。

去年新航線幾乎有半數連接了過去從沒直飛的兩座城市，其中目的地有三分之一是飛往美國，在去年的3042條新航線中，有916個自歐洲飛往美國的航班。光自西班牙飛往美國各城市的新航線就高達395條。

未來將開發的新航線更是指日可待，截至目前各航空公司已有1150新航線的計畫，專家更預估將有2000條航線。其中最令航空迷期待的全球最長航線－紐西蘭奧克蘭(Auckland)到卡達首都杜哈(Doha)也即將在今年首航。