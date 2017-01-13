台灣「一例一休」跟上風潮？ BBC：國際企業抑制員工加班

（台灣英文新聞/台北報導）日本厚生勞動省去(2016)年10月發布一份報告指出，日本有23%的企業每月都有員工加班超出工時80小時；而最近一份蓋洛普民調的數據也顯示，美國全職員工平均一週工時47小時，高於標準的「朝九晚五」工作時數，每5人更有1人就每週工作達60小時。

但超時加班其實對加薪沒什麼幫助。BBC報導，一份美國的計畫報告「專案：請假」指出，辦公室裡習慣長工時者比起其他同事，更難得到加薪或紅利。

報告研究人員之一Katie Denis說，「我們發現，請越多假的人如11天以上，比起請10天或更少假的人，越有可能獲得加薪或紅利的機會」，老闆的邏輯是，「如果你(員工)的工作進度沒有超前，找不到長工時與超前工作進度的連結，那你為什麼要加班？」

時間管理專家、同時是暢銷書《168小時：你比想像中擁有更多時間》的作者Laura Vanderkam注意到，「你的腦袋和所有東西一樣，都不可能無限運轉」，事實上將腦袋用到超過極限很不好，「當我們工作時間超過產量最高的時數後，就會開始產生報酬遞減的效應，開始容易出錯、無法提出最棒的點子，也沒有精力解決問題。」

其實有很多方式可以解決超時工作的問題。舉例而言，很多人以為上班就是要比老闆早進公司、晚離開公司，但Vanderkam說這是很錯誤的假設，「也許你老闆希望早晨的公司只有他一人，你太早進辦公室反而會令他煩躁。」

Vanderkam也指出，很多人不習慣在工作中間安排休息時間，擔心會被看作不認真的人，「所以我們一整天都在工作，在辦公桌上吃午餐，然後下午2點半開始漫無目的地上網，殊不知這樣的行為和態度早已扼殺工作生產力。」

大企業開始抑制加班的惡劣情況

而針對加班的時數，有些公司會用休假的方式彌補，這對員工來說更不划算，史丹佛大學的研究發現，員工一週只要工作超過50小時，產出就會開始急速下降，超過56小時就會開始暴跌，而一旦超過70小時，那多出的14小時根本就毫無生產力。

其他類似的研究也指出，過長工時導致員工容易缺勤、長期記憶受損、喪失做決策的能力。

所以，針對這種無意義加班或過勞工作的情況，公司該如何因應？許多日本企業其實已經開始帶頭改善這種問題，豐田汽車(Toyota)限制員工一年加班不得超過360個小時(或每月30小時)，而日前才發生新進員工因長期過勞而自殺的日本電通集團(Dentsu)，祭出「八點方案」希望改善工作環境，如鼓勵規律休假以及辦公室晚間10點過後熄燈等。

德國知名大廠如BMW和福斯汽車也都有限制加班員工的電子郵件狀態與數量，以對抗過度的上下級緊密氛圍，減少員工加班的壓力；而美國投資銀行如瑞士信貸和摩根大通集團也發布新的指導方針，不鼓勵分析師或顧問假日進入辦公室。

Vanderkam指出，當你沒有好好保養一台機器卻過度使用，長期下來機器就容易受損，甚至在最需要的時候故障，看起來，很多公司已經慢慢了解到人體的運作其實也和機器一樣的道理。