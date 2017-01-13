血基會風波持續燃燒　影響全台捐血量

（台灣英文新聞/台北報導）日前遭控為國民黨不當黨產的台灣血液基金會，董事長葉金川於昨(12)日召開記者會宣布辭職。在記者會中他表示，是在行政院施壓下做出辭職決定，行政院對外否認其說法。

日前有周刊報導指出，血液基金會向醫療院所收取血液工本材料費，年收入高達新台幣30億元，且基金會名義上由紅十字會出資，實際主要資金來自國民黨，恐涉及不當黨產爭議。針對這項指控，血液基金會已於11日出面駁斥，強調全為捏造事實，並於12日宣布董事長葉金川因此受到「政治壓力」而辭職。

葉金川於昨日下午針對此事召開記者會說明，抹黑基金會的新聞報導刊出後，血基會馬上受到衝擊，捐血量在一天內瞬間驟降5000袋，當晚立即向衛福部報告，希望能盡速徹查處理，沒想到收到的回應竟然是「行政院希望你辭職」。葉金川忍不住痛批「難道我辭職就不會缺血嗎？」

葉金川認為，血液事業是個熱血的事業，然而政府不關心血夠不夠，卻執著於他辭不辭職，「政府用這麼冷血的態度，來看血液事業。」葉也強調自己任職期間並無任何不法行為。

針對葉金川指出遭府方施壓的說法，行政院發言人徐國勇出面駁斥，「我在此很明確嚴肅地向全國民眾和葉金川說，行政院從來沒有打壓過你，不要有被害妄想症」。徐更表示捐血是對社會公益的參與，任何人都不該有政黨立場，鼓勵全國民眾仍應踴躍捐血。

衛福部長林奏延今(13)日上午帶領數十名同仁響應捐血行動，最後因服用抗凝血藥物，經醫師評估暫不適合捐血。林奏延於受訪時強調「絕對沒有打壓葉金川」，並表示將針對血基會的制度、財務方面加強調查，釐清各界疑慮。

根據血液基金會統計，12日捐血量在短短一天內，已驟降5000袋，幾乎等於一整天的捐血量。截至今早，用血量僅剩4萬5669袋，且全台可立即調用的血液庫存量僅剩5.7天，不及安全庫存量的7天，呼籲民眾盡快挽袖捐血，幫助需要用血的病患。

風波不斷的血基會今再傳出，捐血中心員工月薪高達7萬元，對此有員工出面反駁。花蓮捐血中心業務部企劃表示，自己在捐血中心工作9年，算是資深員工，目前薪水4萬多，年終也和一般公務員一樣領1.5個月，忍不住喊冤：「7萬到底在哪裡？」。

吳怡瑩更加擔憂的是，目前因天氣轉冷，捐血量本來就不多，若不實謠言再這樣持續下去，導致民眾捐血意願降低，恐怕造成長久效應，屆時醫療用血將面臨相當艱困的處境。