全台鬧血荒！花蓮理想大地號召捐血做公益

（台灣英文新聞 施家恩／台北報導）血液基金會日前遭爆料疑涉國民黨營不當黨產爭議，加上營運方式遭質疑，捐血量銳減，血液基金會董事長葉金川表示受到行政院政治壓力宣布請辭。血液科醫師憂心，年前手術多用血量大，加上寒假期間捐血量少，如今又爆發此事件導致鬧血荒，醫院運作恐出狀況。花蓮有知名飯店業者趕緊號召民眾或住客捐血，捐血還能拿禮券，讓愛急時不中斷。

13日花蓮理想大地渡假飯店總經理康富雄，率飯店員工捐血傳愛，期望透過各種公益活動的推展，讓更多人一起參與善舉。住在花蓮或正在花蓮旅行的民眾，可於1月13日10:00-16:00這段期間，前往理想大地渡假飯店塞維亞草原設置的捐血車挽袖捐血。

理想大地總經理康富雄捲袖帶頭參與，13日上午親自上陣捐出熱血，號召員工及旅客和在地鄉親熱心響應。飯店表示，為鼓勵共襄善舉，民眾只要於1 月13日下午16點前，至塞維亞草原捐血，即可獲得理想大地渡假飯店禮券，捐250CC者，贈送500元住宿折扣券；捐500CC者，贈送500元住宿折扣券和遊艇券一張。

理想大地希望藉由開春捐血活動，挹注正向力量，串聯社會大眾，一同推動台灣安全醫療用血來源，加強更緊密的社會互助網絡。

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