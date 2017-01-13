大選在即 法國是否也將走上極右之路？(上)

隨著法國選舉一步步的靠近，法國是否會像許多其他歐洲國家一樣，步上極右思想膨脹的後塵，似乎都要看法國民族陣線(NF, National Front)的黨揆樂龐(Marine Le Pen)如何發揮，但是，她真的「這麼極右」嗎？

在英國公投決定脫離歐盟後，樂龐公開稱讚這樣的行為是「柏林圍牆倒塌後的最大事」，在美國大選後，更是說川普當選是替新世界的成立奠定一塊基石，不過隨著大選將近，為了拉攏左派和中間選民選票的樂龐，似乎面臨不得不妥協的處境。

樂龐的父親是民族陣線的前黨魁，除此之外更是個實至名歸的種族歧視主義者，他曾公開指稱，納粹的毒氣室不過是「歷史的一隅」，並宣稱大屠殺並不存在，在他的領導下，NF不僅誓言要遣返超過300萬名滯留在法國的外國人，還反對同性戀權益，成為名副其實的法國極右保守政黨。

為了擺脫「極右」的標籤，自13歲就開始與父親共同出入政治場合的樂龐，在2015年將父親逐出NF，自此，在樂龐領導下的NF開始極力避免跟社會上具有爭議的話題扯上關係，這項政策也成功提高政黨的支持度，在2016年該黨的支持度已提升到24%。

儘管如此，NF依舊被法國人認為是遠右於其他政黨的一派，再加上NF傳統上是由藍領階級的男性主導，身為女性的樂龐擔任黨魁時，經常自稱是「準女性主義者」(quasi-feminist)，以吸引女性的支持，在其他議題上，樂龐有時候也表現出更符合自由派的立場，因此時常與黨內產生分歧。

〖反移民政策〗

不像川普在競選時大聲疾呼的驅逐「非法移民」政策，樂龐不只要非法移民離開法國，所有的「合法移民」也要通通被掃出法國國門。

為了將所有外國人移送出境，樂龐不僅對非法移民發表嚴厲的言詞，更提倡修法，規定法國的公民身份只能藉由「身份繼承」和「榮譽授與」獲得，以徹底杜絕外國人成為法國公民的機會。

事實上，有「驅逐移民」這項政策並不是只有NF，理應在政治光譜上中間偏右的政黨法國共和黨(Republican)，其候選人法蘭索瓦·費雍(Francois Fillon)也曾提出「將移民減少到最少的可能數量」這種政策，這代表NF必須要跟共和黨搶同一批選民的選票。

不過當共和黨被認為代表「中產階級」利益的同時，NF自稱是替「全民」發聲，此時，在類似的政策上，中間偏右與真正右派的界線已經十分模糊了，NF勢必要提出更右傾的政策才能拔得頭籌。

因此，除了驅逐合法移民外，樂龐更丟下一顆重磅炸彈，表示將取消所有未登記在案移民孩童的教育資格，這在之前被視為人道救助的福利將不復存在。

樂龐警告，非法移民在踏上法國領土的那個瞬間，就已經違反法國法律，所以不要期待政府會照顧他們。

「遊戲結束了。」樂龐在演講中語帶肯定的說。