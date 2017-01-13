新竹豐邑喜來登大飯店 暖冬限量推出草莓下午茶

正值草莓季，凝聚各國料理為一家的「新竹豐邑喜來登大飯店」，與台灣「草莓之鄉」苗栗大湖50年歷史的「春香草莓農場」合作，使用日本「豐香草莓苗」，透過點心房主廚「黃汎偉」精巧手藝，推出珍貴「草莓」限定「英倫草莓豔‧雙人下午茶」組合，完美妝扮酸甜戀愛口感，再搭配任選兩款飲品，雙人分享每套只要820元(價格需另加一成服務費)。

「春香草莓農場」農場負責人「劉庭豪」表示，由於今年天氣熱使得草莓不易栽培，影響市場供應量，愛吃「草莓」的饕客，更要抓準時機愜意品嚐。新竹豐邑喜來登大廳酒吧「英倫草莓豔‧雙人下午茶」包含七種精緻甜點，有以草莓奶油餡且榛果香氣十足的「草莓達克瓦茲」、內餡充滿果粒的「幻想」融入玫瑰醬及莓果幕斯、「貴族」為蜂蜜口感的海綿蛋糕體，融合新鮮莓果及健康乾果類、使用芒果百香餡的「聖多諾果泡芙塔」外層塔皮酥脆香甜、口感酸甜的「紅色狂想曲」底層為香脆餅，融入萊姆微酸的奶醬，再將覆盆子與草莓巧克力脆餅點綴於外層、焦糖海鹽味的「焦糖草莓杯」及融入黑加崙草莓餡的「草莓塔」，底層為籃子似的草莓脆籃，上層點綴新鮮草莓，口感香脆不甜膩。四種可口鹹點有「海老龍蝦泡芙」、「鮭魚起司球」、「蜜瓜火腿小品」及「牛肉沙拉小品」。另外任選兩款『飲品』有「冬季限定特調」五種，其中以蘋果、香蕉與草莓融合的「抗氧淨化汁」、「浪漫冬季戀果茶」及「雀躍草莓飲」最為推薦，以及六款「唐寧鉑金茶飲」與四款「熱飲」讓賓客可依喜好選擇並享受草莓甜蜜幸福感。

到新竹豐邑喜來登不僅吃得到當季新鮮草莓，也品嚐得到主廚精心特製以草莓入料的甜點與特調飲品。「英倫草莓豔‧雙人下午茶」供應時間從即日起至3月31日止，下午兩點半至五點於一樓『大廳酒吧』供應。飯店多款草莓限定點心，邀您一起品味午後甜蜜滋味！