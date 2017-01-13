陸客縮減不只台灣！ 泰國農曆年可不好過

（台灣英文新聞/台北報導）中國農曆新年連假原本是東南亞觀光業可以賺進大把收入的時機，但泰國政府近期對廉價旅行團的打壓，重創泰國業者於農曆新年的觀光收入。

觀光業一直是泰國提振經濟的重要產業，在2012至2016年間，中國遊客的數量增加了三倍，幾乎佔泰國觀光客數量與收入的三分之一。

但泰國政府自去(2016)年9月開始，強力取締劣質的「零團費」旅行團，導致泰國旅遊業景氣自10月開始放緩，恐難在中國農曆年假前回升。

《路透社》報導，泰國D Land假期旅遊公司到目前為止，在中國農曆年節期間(1月28日至2月2日)的訂房率僅300間，比起去年同期的800間要少，公司表示，「這就是政府大力整頓的結果。」

其他飯店集團如中央廣場飯店(Central Plaza)也表示，中國遊客的訂房率顯著下降；泰國知名海上餐廳Tristar Floating Restaurant以往都需準備6艘豪華遊艇供應中國遊客數量，如今只開放1艘。

《路透社》報導，根據旅遊業者估計，政策上路後，去年11月中國遊客就已減少30%，是兩年來新低，儘管有一部份原因是10月13日前泰王蒲美蓬辭世，進入國喪期，影響到中國遊客到訪意願。但今年泰國觀光局更預期農曆年節的中國遊客將減少7.7%。

打壓「零團費」旅行團 重整觀光業

泰國政府大力打壓的是「零團費」旅行團，業者僅向中國遊客收取極低、甚至免費的團費，但卻加入大量購物行程吸引或強制遊客消費，以賺取佣金做為收入來源。

泰國政府為改善當地旅遊品質與收入，從去年9月開始大力整頓這類劣質旅行團，要求中國旅行團每人每夜不得低於1,000泰銖(約新台幣900元)，但旅遊業者抱怨，這讓泰國旅遊業在中國失去競爭力。

然而，根據泰國觀光局官員Yuthasak Supasorn說法，富裕的中國旅客卻不受到政府打壓零團費政策影響，去年來自中國旅客的觀光收入增加14%，達到5,000億泰銖，他說，「中國旅客的分佈正在轉變，泰國觀光業需要適應。」

另外，儘管中國旅客人數銳減，其他地區的旅客人數卻持續增加，政府預測來自其他地區的旅客人數將提升3.9%，同時預料中國旅客數量將於今年底回升至900萬人次，達去年總人次目標。

中央廣場飯店表示，來自俄國的旅客增加可以填補中國旅客的減緩；Tristar Floating Restaurant也尋求印尼、越南、菲律賓和緬甸等東南亞國家的新市場，但那些生意已受到影響的小攤販與紀念品店，可就沒這麼樂觀，只能期待新旅客的造訪讓寒冬的景氣回溫。

