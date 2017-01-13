〈時評〉林聰賢入閣 入那一閣？

1月7日、蔡英文總統到美洲訪問，同行除了立委、工商界大老之外，還有一位宜蘭縣林聰賢縣長。因此，林縣長即將要入閣的傳聞喧囂直上，至於有哪些部會首長要被換掉呢? 依照民視新聞的報導，被點名的有六個位置，行政院副院長、勞動部長、衛福部長、農委會主委、科技部長、及國發會主委。在這幾個部會當中，大家算來算去認為林聰賢縣長最有可能接的是農委會主委，因為宜蘭縣是台灣有名的農業縣，三星蔥、上將梨等是台灣很有名的農產品。然而，這兩年我在宜蘭從事推動地熱的工作，與宜蘭縣政府有一些接洽。對於宜蘭縣政府行政效率，實在是不敢恭維。例如說，清水地熱標案在2016年11月4日就決標了，11月7日宣佈由台汽電公司(台電的子公司)得標。而我們蘭陽地熱資源公司一千萬元標案保證金，一直到12月29日才從宜蘭縣政府領回。依照宜蘭縣政府工旅處清水地熱BOT案的公告，保證金應該是決標日退還，至少通知廠商沒有被選為最優廠商或次優廠商時，就應退還保證金。但，宜蘭縣政府卻執行一個月之久。我們實在不知道，宜蘭縣政府的行政效率為什麼這麼差？更何況清水地熱BOT案，宜蘭縣府其實已經運作快10年了。至少，林聰賢縣長上任時就說要推動宜蘭的地熱發電，到現在前後兩任已經6年了，宜蘭縣的地熱發電連一度電都沒發出來賣給台電。這不表示林縣長或者縣府團隊，對於宜蘭特有的地熱資源，都沒有善加利用?

農委會轄下有非常多的資源，如台肥公司及許多基金㑹，包括我以前文章曾提到的太平山山底下的鳩之澤溫泉。其實，台灣絕大多數的地熱資源都在林務局管轄的林地上，也就是都在農委會手中。我個人認為，現任曹啟鴻主委做過多任立委、兩任屏東縣長，在農委會職務上面也不見得會比林聰賢縣長表現得差。所以，我認為蔡總統若要延攬林聰賢縣長入閣的話，農委會其實並不是好的去處。

另外一個比較可能的部會是勞動部，我想林縣長如去勞動部也一定會灰頭土臉。因為，目前一例一休的爭議，需要更有經驗及協調能力的人撫平勞資雙方的抱怨。而且，一例一休的立法已經被許多評論家列為是三輸的局面。所以我在這裡建議，蔡總統和林院長可以考慮，將目前環保署李應元署長調到勞動部。因為，李應元署長在扁政府時代曾經擔任勞委會主委，對勞委會的任務瞭若指掌。如李應元署長調動，餘缺環保署長比較可能考慮由林聰賢縣長接任。因為，宜蘭縣一向是以環保立縣出名，這是從陳定南當宜蘭縣長時候就打下的基礎。

1月8日，我參加環保聯盟宜蘭分會會員大會，這是我退休後搬到宜蘭第二次參加會員大會。這一次大會改選幹部，有許多年輕的朋友加入而且被選為執委。這讓我非常高興，希望環保聯盟宜蘭分會在接下來兩年中能夠做些事情，而不是像過去兩年沒有什麼行動力。另外，在這一次會員大會羅東鎮長林姿妙以及宜蘭市長江聰淵都到了大會會場，看似像接下來宜蘭縣縣長選舉的藍綠候選人的前哨戰。若林聰賢縣長入閣，而且內政部指定一位更有行政效率的人來接任宜蘭縣長，那麼民進黨才有機會在下次的宜蘭縣長選戰中，不被國民黨籍的羅東鎮長林姿妙打敗。畢竞，羅東鎮人口比宜蘭市多，而且林姿妙已擔兩任鎮長了、江聰淵只任一任市長，現階段林姿妙鎮長比較佔優勢的。

如此看來，林聰賢縣長如調升環保署署長，是三贏的策略安排。勞動部有機會解決一例一休所造成的問題，宜蘭縣可以由代理縣長當候選人出征，比較容易擋下羅東鎮林姿妙鎮長的攻勢，環保署可藉由宜蘭經驗擴大到全國各地做好環保的工作。